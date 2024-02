Radku, v posledním zápase jste splnili povinnost a porazili Varnsdorf 6:0. Jak zápas zpětně hodnotíte?

Pro nás byl tento zápas velmi důležitý, prakticky jsme si touto výhrou zajistili účast v play-off. Takže jsem rád, že jsme splnili roli favorita a s přehledem toto utkání zvládli.

Dvě kola před koncem základní části jste čtvrtí a budete hrát play-off. Jste s tím spokojený?

Před sezónou bychom umístění kolem čtvrté příčky po základní části asi brali. Nicméně vzhledem k tomu, jak jsme to měli rozjeté na začátku, tak jsme doufali. že by to mohlo být i lepší. Při troše štěstí jsme mohli být do druhého místa, které by nám zaručovalo přímý postup do semifinále play-off.

Vypadá to, že v předkole narazíte na jablonecké Gepardy, které si váš trenér Karel Horák moc nepřeje…

Co se týče případného duelu s Gepardy, tak já osobně bych se na něj těšil. Mají starší a zkušený tým plný výborných hokejistů a očekávám s nimi v každém zápase vyrovnaný boj až do posledních minut. Celkově bych byl rád, kdybychom urvali medailové umístění.

Krajská liga má letos osm účastníků. Jak se vám jeví její úroveň?

Musím říct, že úroveň je v letošní sezóně velice dobrá. Kromě pár výjimek jsou zápasy velice vyrovnané a hrají se ve vysokém tempu, což je určitě dobře.

Není náročné hrát krajskou ligu, chodit do práce, věnovat se rodině?

Není to profesionální soutěž, takže to takový problém není. Když musí někdo z kluků do práce, nebo má jiné povinnosti, tak ho trenér bez problémů omluví. Každopádně hrajeme to hlavně pro zábavu, takže se kluci snaží chodit, jak je to jen možné.

Pojďme k vám. Kde a kdy jste začínal s hokejem?

S hokejem jsem začínal v České Lípě, dorostenecké a juniorské soutěže jsem odehrál v Litvínově. Pak jsem chvíli nehrál vůbec, ale po návratu do České Lípy jsem se k hokeji postupně opět vrátil. Teď tady hraji zhruba 19 let.

Letos oslavíte 41. narozeniny. Jak dlouho vás ještě uvidíme na ledě?

Abych pravdu řekl, tak to momentálně sám nevím. Je možné, že bych letos odehrál svoje poslední zápasy v krajské soutěži. Stejně tak se může stát, že tu budu kluky ještě pár let prohánět. Uvidíme, co mi tělo a zdraví dovolí.

Jak podle vás vypadá kondice hokeje v České Lípě?

Dá se říct, že situace v klubu je stabilní. Máme obsazené všechny kategorie od přípravky až po áčko, což v minulosti vždy nebylo. Vzniká tak možnost pro mladé kluky z juniorky, aby postupně přešli k dospělému hokeji, což je určitě super. Důležité bude, aby si tito hráči udrželi dobrý vztah k hokeji a mohli tak v nejbližších letech tvořit kostru seniorského týmu.

Prozradíte čtenářům čím se živíte a co vás kromě hokeje ještě baví?

Zhruba od devatenácti let pracuji v rodinné firmě zabývající se dřevovýrobou. Mezi mé další záliby patří myslivost, sportovní střelba a sportovní rybolov. Každopádně největším koníčkem je pro mě poslední roky můj syn, který kráčí v mých šlépějích a věnuje se hokeji, takže většinu volného času trávíme pro změnu na zimních stadionech. (smích)

Na závěr trochu odlehčená otázka. Hokej vám jistě přinesl spoustu zážitků. Vyberete ten nejlepší?

Já myslím, že spoustu zážitků není možné publikovat. Pro mě je zážitek v podstatě každý trénink, v kabině panuje dobrá atmosféra, takže je tam s klukama pořád legrace. Asi takový nejvýraznější zážitkem je českolipská jízda po mistrovském titulu, který jsme s klukama vybojovali v Lomnici, tuším v roce 2014. Byla to fakt mistrovská jízda a nebylo by na škodu si to v nejbližší době zase zopakovat.