Ani v devátém kole krajské ligy si hokejisté České Lípy nepřipsali do tabulky první body v sezoně. Svěřenci trenéra Františka Richtera v sobotu hostili Lomnici nad Popelkou, se kterou padli před sedmdesátkou diváků vysoko 2:8.

Hokejisté České Lípy (v červeném) nepřehráli ani Lomnici nad Popelkou | Foto: Deník / Janroslav Marek

Kouč Richter bojuje nadále s velkou marodkou, zápasy do Vánoc přitom považuje za klíčové pro záchranu bídné sezony a šance postupu do play off. S Lomnicí Česká Lípa držela krok první dvě třetiny. Nakonec si musela vytrpět devátou porážku v řadě, týmu se čekání na první body dál protahuje.