K druhému vítězství pomohl Jaroslav Vlach dvěma góly. „Bylo to velice těžké utkání, což se v play-off očekává. Hráli jsme celý zápas výborně, měli jsme dobrý pohyb a pokračovali jsme v tom, co jsme hráli ve čtvrtek od druhé poloviny zápasu. Máme druhý bod v sérii,“ řekl liberecký útočník.

Proti Hradci jsou k vidění i šarvátky, ve kterých se Vlach někdy vyžívá. Baví ho čtvrtfinále o to víc? „Mě hokej baví celkově a kvůli play-off ho hrajeme. Play-off bez emocí ani neexistuje, je to vypjaté a bude to takhle pokračovat dál. Musíme držet nervy a hrát chytře,“ nabádá Vlach.

„Po třetím gólu trochu spustili emoce. Dobře jsme se k tomu postavili a nenechali jsme se vyprovokovat. Zastoupili jsme se jako tým a pro ně je to frustrující,“ uvedl Vlach k emocím, kterých bylo v utkání hodně a vše vyvrcholilo závěrečnou bitkou.

„Já to jen sledoval. Hradci vytekly nervy, ale jede se dál. Kluci se k tomu postavili výborně,“ pochválil své spoluhráče, kterak si poradili s nastalou situací.

Jak by popsal své dva góly? „Na první mi Mislav Rosandič nahrál a já se snažil to narvat co největsí silou na bránu. Při druhém gólu se mi puk odrazil přímo před hokejku a naštěstí to vyšlo,“ uzavřel.

Velkou měrou se na druhém vítězství podílel brankář Petr Kváča, který vychytal čisté konto. „Jsme za to rádi. Vedeme 2:0 a to je pro nás hlavní. Jdeme zápas od zápasu. Splnili jsme další část a obě výhry bereme,“ netajil spokojenost liberecký gólman.

Kváča souhlasil, že Liberci pomohl velký obrat z předchozího dne. „Určitě. Byla to vzpruha. Je vidět, že se dokážeme podpořit na ledě v těžkých chvílích. Chyby se stávají, ale my se dokázali dobře vrátit. Dá vám to krev do žil, a když se podporujeme jako tým, tak je to úzasné,“ zářil.

„Hradec hrál i proti Litvínovu na brejky. V útoku mají taky super hráče, kteří umí vystřelit. Když se podporujeme jako tým, tak si dokážeme pomoct v obranném i útočném pásmu. Vždycky nás zajíamá další zápas,“ vyhlíží další bitvu Kváča.

„Můžete mít jeden nebo padesát zákroků. Já jsem od toho, abych v důležitých chvílích dělal svou práci a pomohl týmu k obratu nebo uhájení náskoku. Jsem rád, že můžu klukům pomoct,“ pověděl skromně.

Jak na Kváču působí takto vypjaté a dramatické zápasy? „Neskutečně si to užívám. Nabíjí mě to úžasnou energií. Když makáme jeden za druhého a dokážeme se podpořit, tak mám úplně husí kůži každý večer. Jsem rád, že jsem v tomto týmu. Musím klukům poděkovat, že se dokážeme takhle doplňovat. Je to neskutečné,“ dodal spokojeným hlasem.

Skóre druhé partie otevřel Michal Bulíř. „Měli jsme herní převahu. Hráli jsme hokej, který jsme chtěli a nepustili jsme je do ničeho. Disponovali jsme zajištěnou obranou a aktivním útokem. Zápas jsme převážili na svoji stranu a vedeme 2:0.“

„Jedná se o několikáté play-off, které jsem odehrál. Emoce tam jsou, ať je to na střídačkách nebo na ledě, to k tomu patří. Někdo si myslí, že to je někdy za hranou a někdo nikoliv. Bude to o tom, kdo to ustojí a bude trpělivější. Tentokrát jsme to zvládli a díky tomu jsme vyhráli,“ má jasno Bulíř.

Petr Kváča hovořil o tom, jak se tým dokáže podpořit a doplňovat, což kvituje i Bulíř. „V prvním zápase jsem se nechal dvakrát vyloučit. Sice nevím, jestli zákroky byly na vyloučení. Dostali jsme z toho nakonec dva góly. Musím poděkovat klukům, jak jsme zápas otočili, za to jsem rád. Tentokrát jsem zase mohl pomoct já prvním gólem, který nás dostal do zápasu. Jednou jsi nahoře a jednou dole. Doufám, že už se to nebude stávat, co se stalo v prvním zápase a budeme pokračovat vítězně,“ přeje si liberecký forvard.