Po registraci si děti mohly otestovat pod dohledem trenérů střelbu na brankáře na hokejové střelnici a slalom s míčkem. Po pozdravu od trenérů a obléknutí do výstroje se šlo na led. Na ledě se děti setkaly s hráči A-týmu a hráči mladších žáků. Ledová plocha byla rozdělena, přičemž v jedné části trenéři seznamovali zábavnou formou s ledem nově příchozí hokejisty, ve druhé byl ukázkový zápas hráčů přípravky HC Česká Lípa a ve třetí se vozily děti na lavičce a mantinelech. Rodiče si také vyslechli prezentaci, která jim přiblížila, co vůbec znamená mít doma malého hokejistu.

„Je to velmi dobrá věc pro propagaci svazu a celého hokeje. Týden hokeje probíhá dvakrát ročně a v lednu je vždy účast vyšší než v září. My měli v předchozí době na takové akci i padesát dětí,“ přiblížil Týden hokeje šéftrenér HC Česká Lípa František Richter, který zároveň dodal, že ne vše je nastavené úplně dobře: „Super nápad, ale chybí mi větší provázanost s jednotlivými kluby. Na akci Týden hokeje se děti zaregistrují, dostanou dres, poukázku na hokejové vybavení, ale neznamená to, že jsou novými hokejisty. Ta registrace pak musí proběhnout ještě jednou – už v daném klubu. Teprve potom můžeme s dítětem pravidelně pracovat. Úmrtnost je právě kvůli dvojí registraci poměrně velká.“

Projekt Týden hokeje je série sportovních akcí pro děti ve věku 4 – 8 let a jejich rodiče. Jedná se o akce, při nichž mají všechny děti unikátní příležitost seznámit se s ledním hokejem. V rámci projektu Pojď hrát hokej se doposud uskutečnilo sedm Týdnů hokeje, kterých se zúčastnilo 30 tisíc dětí. V Libereckém kraji se lednový nábor týkal šesti klubů.