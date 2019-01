Česká Lípa - Českolipský zimní stadion se už těší na první soutěže v ledním hokeji. V polovině září startuje Liga starších žáků (LSŽ, roč. 2000 a 2001) a Liga mladších žáků (LMŽ, roč. 2002 a 2003).

Hokejové mládí v České Lípě se probouzí do nové sezony. | Foto: Tomáš Kučera

Již v sobotu 14. září se oba týmy HC Česká Lípa představí proti Frýdlantu. Nejprve mladší žáci od 10.30 hodin a po poledni (ve 12.30 hodin) jejich starší kolegové.

Ligová žákovská soutěž v hokeji je jako obvykle rozdělena do dvou etap.

Do jakých, na to již odpovídá sekretář českolipského klub uTomáš Kučera.

„Nejprve se osm družstev soupeřů utká dvoukolově systémem každý s každým, což je dohromady 14 utkání v každé kategorii. Body obou věkových skupin se sčítají do jediné tabulky, načež první čtyři týmy postoupí do finálové fáze ligy. Zde narazí na čtyři nejúspěšnější týmy z Královéhradeckého kraje, a také tady si to rozdá osm soupeřů stylem každý s každým ve dvou kolech. V této druhé části se již body nesčítají, každá věková kategorie už hraje sama za sebe o co nejlepší umístění."

A co družstva, která se v první části soutěže nedokáží protlačit mezi čtyři nejlepší? „Budou hrát o konečné pořadí, a to proti méně úspěšným celkům Královéhradeckého kraje," vysvětluje Tomáš Kučera a doplňuje, že v každé kategorii mohou do utkání nastoupit tři mladší hráči: do kategorie LSŽ ročníky 2002, do LMŽ ročníky 2004.

„Tímto systémem se bude hrát již třetí sezona, letos bylo několik úprav, ale základní pravidla jsou prakticky stejná," připomněl hokejový sekretář Kučera.

Soupeři HC Česká Lípa v základní části

Bílí Tygři Liberec, BK Mladá Boleslav, HC Frýdlant, HC Jičín/ Nová Paka, HC Lomnice nad Popelkou, HC Poděbrady, HC Varnsdorf (pouze LMŽ), HC Vlci Jablonec (pouze LSŽ).