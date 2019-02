Česká Lípa - 1999. V tomto roce se hokejový útočník Tomáš Kucharčík jako člen reprezentačního výběru trenéra Ivana Hlinky stal po triumfu na šampionátu v norském Lillehammeru mistrem světa.

Za Kucharčíkem se do České Lípy sjely na dvě desítky hokejistů z různých koutů celého Česka. | Foto: Deník/Vít Černý

Od neděle se Kucharčík dvakrát denně prohání na ledě zimního stadionu v České Lípě. Vede tu totiž týdenní soustředění „hobby hokejistů", kteří sami sebe charakterizují jako borce, „kteří si přes den rádi s přáteli zahrají hokej a k večeru se s chutí podívají korbelu na dno".

Za Kucharčíkem se do České Lípy sjely na dvě desítky hokejistů z různých koutů celého Česka. Nocují v domově mládeže a přes den si nechávají dávat do těla a hrajou podle not mistra světa.

Nutno dodat, že Tomáš Kucharčík působil jako hráč nejen v české extralize, ale také ve Švédsku, Švýcarsku, Itálii a největších úspěchů dosáhl při svém angažmá ve Finsku. V roce 1991 ho draftovalo Toronto Maple Leafs. Kucharčík nastupoval za jeho farmářský oddíl, přímo do NHl se ale neprobil.

V reprezentaci odehrál 61 zápasů a dal 12 gólů. Na šampionátu v Lillehammeru ho trenér Hlinka nasadil do čtvrtého útoku poprvé až na první semifinále proti Kanadě, od té chvíle naskočil do všech zápasů. Šampionát se tehdy hrál jiným systémem než dnes: v semifinále i finále se hrálo na dva zápasy. Kanadu Češi zdolali po nájezdech po 2. utkání, Finy ve finále v prodloužení.