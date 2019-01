Česká Lípa - Výborně! Mladí hokejisté českolipského klubu HC Predators se stali vítězem regionální Ligy mladších žáků (ročník nar. 2000 - 2001).

Ilustrační foto.

V minulém utkání porazili 7:2 Jablonec n. N. (branky: Knespl 2, Berger 2, Svoboda 2, Hrdá) a jedno kolo před koncem základní části soutěže, kdy mají volno, vedou tabulku se čtyřbodovým náskokem před druhým Libercem, takže už nemohou být dostiženi.

Jsou na své družstvo pyšní

„Cílem před začátkem sezony bylo dostat se do první čtyřky, která má zaručený postup do nadstavbové skupiny žákovské ligy, ale že postoupíme mezi elitu z první příčky, na to si nikdo netroufal ani pomyslet. Z dvanácti utkání jsme jich deset vyhráli, dvakrát jsme odešli poraženi (Liberec 2:5, Ml. Boleslav 1:6 pozn. autora) a celkové skóre kóre 98:30 hovoří samo za sebe. A že za námi v tabulce zůstala taková družstva jako Bílí Tygři Liberec, Mladá Boleslav a Vlci Jablonec, tak na to můžeme být ještě více pyšní,“ pochlubil se Tomáš Kučera, klubový sekretář HC Česká Lípa.

Zmiňované čtyři celky postupují do druhé fáze nastavby, kde se utkají s nejlepší čtveřicí týmů z Královéhradeckého kraje.

„Tam to zatím vypadá na postup HC Dvůr Králové, Stadion Nový Bydžov, TJ Spartak Nové Město a HC VCES Hradec Králové nebo HC Krkonoše, ale ještě není zcela rozhodnuto,“ přiblížil informace českolipský sekretář Kučera.

Nadstavba začne hrát od nuly, přičemž mladé českolipské hokejisty čeká 14 těžkých duelů. „Pozitivní je, že naši kluci celou základní část odehráli na tři pětky a že všechny řady předváděly výborné výkony. Velký podíl na tomto úspěchu mají všichni hráči, kterým samozřejmě blahopřejeme, stejně tak i trenérům k dosažení takového cenného úspěchu. Věříme, že jim bude stejně tak dobře dařit i v této nadcházející části,“ přeje si Tomáš Kučera.

Soupiska mladších žáků HC Predators Česká Lípa

Jeřábek Miloslav, Kořínek Vojtěch, Mikulů Jan Andrle Vít, Berger Michael, Brandejský Michal, Černý Adam, France Vojtěch, Heptner Jaroslav, Hrdá Natálie, Chňapko Vojtěch, Ivanyuk Alexandr, Knespl Jakub, Máka Michael, Merkout Jan, Nedomlel Ladislav, Paštyka Lukáš, Pípa Daniel, Svoboda Michal, Taran František, Váňa Tomáš, Vaszily Tibor.

Hlavní trenér Radek France, asistenti trenéra Stanislav Svoboda a Jan Mikulů, vedoucí třídy Petr Chňapko.