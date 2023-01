Radek Hron a jeho dcerka Thea při semifinálovém utkání juniorského mistrovství světa mezi Českem a Švédskem.Zdroj: se svolením Radka Hrona„Do Švédska utekl můj strejda. Pak možná ta barva dresů. Začal jsem jim fandit v roce 1985. Svět byl ještě jaký byl. Oni byli jediní v těch krásných barvách. Červenou a bílou má spoustu týmů. Tehdy mi bylo devět, táta se kvůli tomu na mě zlobil. Švédsko se mi líbí i jako země,“ má jasno děčínský rodák.

Pokud nehrají švédští hokejisté, tak jsou na řadě Češi. „No fandím. Přeji Čechům je asi lepší výraz,“ hlesl. „Prostě to tehdy vonělo cizinou. V tom roce 85 se mi líbili hráči, jako Riderval, Eklund nebo Samuelsson,“ doplnil.

Českou jízdu na šampionátu ale ocenil. „Hrají výborně, po letech to má hlavu a patu. Je tam systém a nasazení. Když byl sedm minut před koncem záběr na českou střídačku, bylo vidět, že to tam žilo. Cítil jsem, že jsou odhodlaní a chtějí. Já jsem byl po zápase smutný. Ve třetí třetině se ale švédští hráči zatáhli a hráli to jenom na prošťuchování puku do středního pásma. Přestal se hrát hokej a přestalo se tlačit,“ kroutil hlavou.

Hrdina Kulich válel už v Chomutově. Měl parádní výkonnost, říká bývalý kouč Jíra

Na přízeň okolí při sledování sportovních zápasů tak Radek Hron může zapomenout. Ale prý už si zvykl. „To víte, vždy dostávám plno rejpanců. Já s tím počítám, zvykl jsem si na to. Je to jako všude – hrdý, když se vyhrává. Věrní, když se nedaří,“ zdůraznil.

A jak vidí finálový duel Česko – Kanada? „Přeji Čechům. Doufám, že to dají, aby měl hokej u dětí zase nějakou budoucnost,“ dodal na závěr.