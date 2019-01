Praha, Mladá Boleslav, Liberec - Posledním kolem hokejové extraligy v roce 2011 bude 35. díl základní části, který je na programu dnes.

Útočník Liberce Petr Nedvěd. | Foto: Jaroslav Appeltauer

Prestižní a napínavý duel lze očekávat ve Zlíně, kde se představí vedoucí pražská Sparta. Výsledkovou krizi se pokusí zahnat Třinec, jemuž se postaví naopak v dobré formě hrající Plzeň. Už na číslo osm vystoupala série porážek Bílých Tygrů Liberec, kteří míří do Mladé Boleslavi.

Mladá Boleslav potvrdila herní zlepšení cennou výhrou v Pardubicích a vzestupem ze dna tabulky. V cestě vzhůru chce pokračovat i proti Liberci a při souhře výsledků se mohou Středočeši dotáhnout až na jedenácté Brno.

„Soupeř osmkrát prohrál a určitě bude moc toužit uspět, ale to chceme my také. Teď se k nám konečně párkrát obrátilo čelem i štěstí, které chybělo v těch několika minulých zápasech,“ pochvaloval si asistent trenéra Vladimír Hiadlovský.

Ještě před pár týdny vévodil Liberec tabulce celé soutěže, po osmi porážkách v řadě však uzavírá první šestku, která zajišťuje postup do play off. „Není to nic veselého. Dva tři podobné zápasy a můžeme bojovat o desítku,“ připomněl v rozhovoru pro klubový web kapitán Petr Nedvěd malé bodové odstupy v tabulce.

Se svými spoluhráči doplácí především na střeleckou impotenci - během série neúspěchů Severočeši skórovali dohromady pouze jedenáctkrát. „Dáváme jeden dva góly a s tím se vyhrávat jednoduše nedá. Dřív jsme vyhrávali zápasy, které jsme si třeba i vyhrát nezasloužili, a teď se to obrátilo,“ připustil Nedvěd.

Možnost zažít po delším čase vítěznou radost mají Tygři na ledě předposledního mužstva soutěže. „Tam prostě musíme něco urvat. V této situaci si nemůžeme dovolit přístup 'jdeme si zahrát', my jdeme na led s tím, že chceme body. A je jedno jak; hezky, ošklivě, prostě je potřebujeme,“ prohlásil Nedvěd.

BK Mladá Boleslav (13.) - Bílí Tygři Liberec (6.).

Začátek utkání: 17.30.

Výsledky vzájemných zápasů v sezoně: 0:1, 1:2 po sam. nájezdech. Nejproduktivnější hráči: Jaroslav Balaštík 20 (13+7) - Petr Nedvěd 33 (13+20). Statistiky brankářů: Jaroslav Hübl 2,77, 91,33 a dvakrát udržel čisté konto - Marek Pinc 2,05, 93,15 a dvakrát udržel čisté konto. Zajímavosti: Liberec vyhrál ve vzájemných zápasech s Boleslaví čtyřikrát za sebou a na ledě Bruslařského klubu slavil výhru také čtyřikrát v řadě. Mladá Boleslav bodovala čtyřikrát za sebou, z toho třikrát vyhrála. Bílí Tygři osmkrát za sebou prohráli, získali v tomto období jediný bod a v posledních pěti zápasech vyšli pokaždé naprázdno. Během osmizápasové série nezdarů Severočeši nastříleli dohromady pouze 11 branek. Na plný bodový zisk čekají už deset utkání.