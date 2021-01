Nejdřív terno, pak divočina! Vaněček rozzářil NHL

Čekal dlouhých pět let. Brankář Vítek Vaněček zamířil do zámoří z mateřského Liberce před sezonou 2015/16, Capitals si ho vybrali ve druhém kole draftu o rok dřív. Nakonec z toho byla úmorná dřina, kterou musel talentovaný gólman při své cestě do prvního týmu podstoupit, avšak dočkal se. Hned během premiérového startu v NHL zářil, ve druhém zase odolával Crosbymu a spol. dlouho, nakonec ale Washington padl v prodloužení.

Brankář hokejistů Washingtonu Vít Vaněček při debutu v NHL, který zažil 15. ledna 2021 na ledě Buffala. | Foto: ČTK

Cesta za úspěchem je dlouhá, to už Vítek Vaněček ví. Na svou šanci musel poctivě čekat, Washington dlouhé roky usiloval o Stanley Cup a v bráně se činil výborný Braden Holtby. Ten je ale pryč, po konci smlouvy podepsal před aktuální sezonou s Vancouverem Canucks. Vedení klubu z hlavního města Spojených států amerických reagovalo příchodem zkušeného gólmana Henrika Lundqvista z Rangers. Osud ale Capitals nepřál a švédský veterán musel podstoupit náročnou operaci srdce, po níž bude mimo celý ročník. Šance na brankoviště se tak otevřela mladým: ruskému gólmanovi Ilju Samsonovovi a právě Vaněčkovi. Velký večer přišel 15. ledna. Vaněček si poprvé stoupl mezi tyče v NHL a předvedl famózní výkon. U výhry Capitals nad Buffalem vytasil 30 jistých zákroků, dosáhl na úspěšnost 96,8 % a Washington vyhrál těsně 2:1. Na českého gólmana létala chvála ze všech stran, debut mu vyšel parádně. „Sen se proměnil ve skutečnost," soukal ze sebe po zápase. „V úvodu jsem byl trochu nervózní. Ve chvíli, kdy na mě přiletěly první tři střely, jsem se ale začal cítit lépe. A když jsme měli první přesilovku, už to bylo dobré," popisoval Vaněček dál. Od spoluhráčů se dočkal tradičního rituálu, útočník Tom Wilson mu otřel o obličej ručník s holící pěnou. Tradiční vtípek 25letého gólmana nerozhodil. V aktuálním ročníku mu konečně u Capitals začala platit jednocestná smlouva, která zjednodušeně zaručuje praxi v NHL. „Máme v systému také další gólmany, oběma klukům (Samsonovovi a Vaněčkovi) se však skvěle povedl kemp, tudíž dostanou příležitost se ukázat," hlásil kouč Peter Laviolette. Ruský kolega na úvod sezony pomohl týmu k výhře 6:4 nad Sabres, pak, v odvetě, přišla chvíle Čecha. „Byl spolehlivý. Ohromilo mě, jak to celé zvládl, byl strašně klidný. Když vidíte celý zápas, musíte uznat, že ho vyhrál náš brankář," netajil forvard Nicklas Bäckström, kterému výkon Vaněčka imponoval. Ve druhé bitvě, do níž naskočil, už český gólman inkasoval pětkrát. U prvního gólu ztratil přehled o kotouči, když mu vypadla střela Kasperiho Kapanena, pak se však činil. Vaněček, který vstoupil do velkého hokeje v Liberci, předvedl však za stavu 4:4 výtečný zákrok, když tygřím skokem zabránil jisté brance. V prodloužení rozhodl o bodu navíc pro Pittsburgh Sidney Crosby. „Zdálo se, jako bychom byli postřeleni do nohy a nemohli se naplno hýbat," přirovnával výkon Capitals v utkání na tiskové konferenci Laviolette ke zranění. „Když ve druhé třetině Penguins dohnali náš dvougólový náskok, čekal jsem od našeho týmu lepší odpověď v závěrečné části. Nicméně jsme se nemohli rozjet." Vaněček bude čekat na svůj další start, zatím je ve fázi přesvědčování realizačního týmu o svých kvalitách. Rodák z Havlíčkova Brodu hájil barvy Bílých Tygrů v juniorce a v extralize následně během sezony 2014/15, kdy si připsal dva starty. V National Hockey League má na kontě doposud dva starty, 90,2% zákroků a průměr necelých tří inkasovaných branek na zápas. Kryštof Rossmann