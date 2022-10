Nedávno se pustil do návrhu designu pro plzeňské brankáře, díky iniciativě Zdeňka Orcta, trenéra litvínovských gólmanů, mají novou masku i Zajíček s Godlou. „Fotky těch plzeňských masek jsem poslal trenérovi brankářů Zdeňku Orctovi, který to ukázal klukům, předal jim kontakt," potvrzuje Alinč.

Litvínovští strážci brankoviště byli nadšení a Alinč, který za Litvínov odehrál 357 utkání (128 branek +180 asistencí) měl rázem další práci. Jak vlastně vzniká brankářská maska? Nejprve se vytvoří grafický návrh, který se poté nastříká na přilbu speciální barvou. „Na jedné přilbě strávím tři dny času. Kluci mi nejdříve poslali nějaké věci, které by tam chtěli. Zajda tam chtěl zajíce, Godlič Toy Story. Potom už jsem měl volné ruce, ale není jednoduché něco vymyslet, aby si to sedlo a aby to hezky vypadalo."

Stříkání masek (airbrush) Alinč pochopitelně nemůže zvládnout, pomáhá mu Zuzana Kuklová. „Je moc šikovná, umí to skvěle, stříká i obrazy. Její tvorbu je možné vidět třeba na její facebookové stránce Gabreta.paint.art, Proces nastříkání trvá cca jeden až dva týdny, ale zrovna u Denise Godly se to protáhlo, protože obrázky z Toy Story byly docela složité," líčí Alinč.

V srpnu si při Derniéře dvojčat užil zaslouženého aplausu zaplněného hlediště, diváci do kasiček u vchodu na jeho konto přispěly téměř třiceti tisíci korunami, navíc aukce dresů z rozlučkového zápasu vynesla dalších 300 tisíc korun. 50letý Alinč je využije na rehabilitaci. Duševní rehabilitací je pro něho navrhování designů, proto bude rád, když se mu budou ozývat noví zájemci. „Lidé se mi mohou ozývat na mém Facebooku, případně e-mailu janalinc@email.cz. Určitě není problém se na čemkoliv domluvit," vzkazuje.