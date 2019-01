Česká Lípa - I tentokrát svého soupeře z Frýdlantu nijak nešetřili a porazili jej rozdílem 9 branek, a to poměrem 12:3 a bodově se dotáhli na VTJ Liberec.

Předposledním kolem základní části pokračovala hokejová Krajská liga mužů. Českolipští se utkali s Frýdlantem a byli kvůli rekonstrukci ZS ve Frýdlantu vedeni jako hosté. Ani tentokrát svého soupeře nijak nešetřili a porazili jej rozdílem devíti branek. Utkání se obzvlášť vyvedlo Milanu Preusslerovi, který nasbíral 7 kanadských bodů za pět branek a dvě asistence.

Frýdlant - Česká Lípa 3:12 (1:6, 0:4, 2:2)

Poprvé udeřilo v čase 1:22. Puk záhadně zapadl za gólmana Frýdlantu a gól byl připsán Holčákovi. Ve 3. minutě pálil Zet do obránce Šlejtra a Frýdlantští se dostali do přečíslení, které ale nevyužili. O tři minuty později zavezl puk do útočné třetiny Bauer, přesným pasem našel Rašína a ten dal na 0:2.

Frýdlant snížil v 11. minutě, střelu Vološína Karásek kryl, ne tak už dorážku rozjetého Meinla. Třetí úspěch Lípy zaznamenal Preussler o dvě minuty později. Pět minut před koncem se osvědčila práce tandemu Krupička a Peterka a bylo to už 1:4 pro Českolipské.

Další Bauerova přesná nahrávka, tentokrát na hůl Preusslera, znamenala v 16. minutě vedení České Lípy už o čtyři branky. Frýdlantští se k puku moc nedostávali. Konečnou podobu skóre po první třetině stanovil Peterka, jenž za obranu vyslal přesnou nahrávkou Flekl. 1:6.

Po druhé třetině to bylo už 1:10

I druhá dvacetiminutovka začala obléháním frýdlantské branky. Po dvou minutách nápor polevil a Karáska ohrozil Hodač. První českolipská pětka ve 24. minutě opět sevřela Frýdlantské v jejich pásmu, ale trefil se až střídající Preussler. Minutu nato Karásek rozehrál akci, která skončila Bauerovou střelou mezi nohy gólmana Proška 1:8.

V osmé minutě přišlo vůbec první vyloučení v zápase. Vyloučeným byl Češka. Frýdlantská přesilovka přinesla střely Šíra a Hodače, ale Karásek byl připraven. Po srovnání počtu borců na ledě ujeli hned tři Českolipští proti jednomu obránci a Preussler dal devátý gól šelem. Do konce třetiny zbývalo 13 vteřin, když Prošek opět kapituloval. Svým pátým gólem večera dokonal „desítku" Preussler 1:10.

Ve 43. minutě nepokryl Ulbricht rozehrávku Frýdlantu a Peřina ranou od modré překvapil Karáska a snížil na 2:10. V 47. minutě byl vyloučen hrdina zápasu Preussler a Lípu čekalo další oslabení. I přes rozhodnutý stav došlo i na strkanici před frýdlantskou klecí v podání Krupičky a Erlebacha.

Pak upadl v šanci Bureš a bylo k vidění trestné střílení. Proškova lapačka však zabránila Burešovi skórovat. V 16. minutě po spolupráci dvojice Veber Čižmár se k zakončení dostal Peterka a stav byl 2:11. Na 3:11 dával v předposlední minutě v bleskově využité přesilovce Peřina. Poslední slovo měl domácí kapitán Holčák. Po spolupráci s Preusslerem a Rašínem, 19 vteřin před koncem utkání podtrhl brankový účet večera gólem z nulového úhlu. Frýdlant tak podlehl České Lípě vysoko 3:12.

Nyní přijede liberecký PSK

Nyní čeká českolipský tým poslední zápas základní části soutěže. Přivítá na svém ledě PSK Liberec. Všechny letošní duely s PSK byly zatím vyrovnané a velmi bojovné. Vzájemné souboje mají víceméně vyrovnanou bilanci, a tak bude k vidění jistě kvalitní duel. Utkání začne v sobotu 15. 2. v 15:00 na zimním stadionu u Ploučnice.

Branky a nahrávky: 11. Meinl (Vološín), 43. Peřina J (Češka), 59. Peřina J (Vološín) - 2. Holčák, 6. Rašín (Bauer, Preussler), 13. Preussler (Holčák), 15. Peterka (Krupička, Veber), 16. Preussler (Bauer, Ulbricht), 17. Peterka (Flekl), 24. Preussler (Bauer), 26. Bauer (Holčák, Bureš), 39. Preussler (Bauer, Holčák), 40. Preussler (Zet, Holčák), 56. Peterka (Čižmar, Veber K), 60. Holčák (Preussler, Rašín). Vyloučení: 2:4. Diváci: 115.

Sestava České Lípy: Karásek - Ulbricht, Rašín, Zet, Čižmár, Bureš, Flekl, Došlý, Holčák, Preussler, Bauer, K. Veber, Peterka, Krupička.

Další výsledek tohoto kola

HC Lomnice - VTJ Ještěd Liberec 7:5 (2:0, 3:3, 2:2)

Branky a nahrávky: 2. Junek (Syrovátka L.), 15. Maryška (Syrovátka J., Lemfeld), 22. Vašek (Knap, Kedršt), 25. Košťák (Vágenknecht), 27. Kedršt (Martinec), 42. Syrovátka L. (Junek), 50. Rudiš (Junek) - 28. Burkoň (Herda, Tomíček V.), 30. Herda (Tomíček V., Burkoň), 32. Tomíček V. (Herda, Burkoň), 48. Šnajdr (Herda, Burkoň), 56. Duda (Dvořák). Rozhodčí: Neťuka - Doležal, Štrébl. Vyloučení: 1:3, bez využití.

Poslední utkání základní části sehrají vojáci v neděli 16. února od 18 hodin proti nevyzpytatelnému Frýdlantu. Pro vojenskou družinu trenéra Šestáka to bude zároveň dobrá příprava na blížící se play off, kde v prvním kole narazí na ofenzivně laděné Predátory z České Lípy.

Tabulka KLM

1. HC Lomnice n. P. 130:58 44

2. HC VTJ Ještěd Liberec 108:81 24

3. HC Česká Lípa 103:102 24

4. PSK Liberec 67:69 19

5. HC Frýdlant 43:141 3

Pavel Milt