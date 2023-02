PODÍVEJTE SE: Českolipský zimák v je chloubou města za skoro 300 miliónů

Už to bude patnáct let, kdy byl po rekonstrukci daný do provozu českolipský zimní stadion. Jeho přestavba začala v roce 2006, zahrnovala i zrenovování plaveckého bazénu. V současné době zimák plnohodnotně slouží hokejistům a krasobruslařům, na své si přichází i bruslící veřejnost. V minulosti se na zimním stadionu hrála také florbalová utkání. Rekonstrukce a dostavba celého sportovního areálu tehdy přišla na skoro 300 miliónů korun.

Zimní stadion Česká Lípa | Video: Deník/František Bílek