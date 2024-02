Splnili povinnost, poslední Varnsdorf doma smázli 6:0 a dvě kola před koncem mají jistotu účasti v předkole play-off krajské hokejové ligy. Otázkou ovšem je, z jakého místa do něj českolipští hokejisté postoupí.

Hokejisté České Lípy doma porazili Varnsdorf 6:0 a zajistili si účast v předkole play-off. | Foto: Jaroslav Marek

„Varnsdorf k nám přijel s týmem, který jsme prostě museli porazit. Neproměnili jsme řadu dalších šancí, stoprocentních. Mohli jsme dát klidně dvanáct branek,“ zhodnotil utkání Karel Horák, trenér HC Česká Lípa. Jeho tým vyhrál v letošním roce první soutěžní zápas.

Zdroj: HC Česká Lípa

Jeho svěřenci mají tak jistotu účasti v další fázi sezony, navíc nemohou skončit hůř než pátí. Do konce základní části zbývají ještě dva zápasy. Českolipští ale mají velmi těžký los. Hrají na půdě druhého Turnov, vše zakončí doma proti lídrovi z Jičína. Můžou tak ještě zabojovat o třetí místo.

„S Turnovem máme letos vyrovnanou bilanci, takže tady je to otevřené. Jičín máme doma, takže bychom ho chtěli zkusit potrápit. Rádi bychom to předkolo začínali doma. Hlavně to ale vypadá, že na 99 procent v něm budeme hrát s jabloneckými Gepardy. A to je přesně soupeř, kterému jsme se chtěli vyhnout. Ale takový je život,“ dodal Horák s úsměvem.

HC Česká Lípa - HC Varnsdorf 6:0 (3:0, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 12. Grešl (Sameš), 18. Grešl (Sameš), 20. Havel (Stejskal, Holčák), 38. Preussler (Rašín), 48. Vondra (Vomáčka), 60. Havel (Holčák).

Česká Lípa: Král (Andrýsek) - Nikl, Zet, Rašín, Havel, Černý, Žák, Beránek - Vomáčka, Havel, Horák, Grešl, Preussler, Vondra, Stejskal, Veber, Holčák, Sameš.

Tabulka krajské ligy: 1. Jičín 19/40, 2. Turnov 17/34, 3. Lomnice n. P. 19/34, 4. Česká Lípa 19/31, 5. Gepardi Jablonec 19/28, 6. TJ HC Jablonec 19/24, 7. Frýdlant 17/19, 8. Varnsdorf 17/9.