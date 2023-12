Poslední zápas v letošním roce mají za sebou hokejisté České Lípy. Ve šlágru 14. kola krajské ligy prohráli na ledě Jičína 2:5. To znamená, že v tabulce klesli na třetí místo.

KLM Liberecko - 14. kolo: Jičín (v bílém) - Česká Lípa 5:2 | Foto: Roman Vlačiha

Do šlágru 14. kola vletěl Jičín jako uragán a úvodní dějství ovládl po brankách Průška, Žaluda a Pekárka 3:0. „První třetinu jsme byli téměř stoprocentní v proměňování šancí a povedlo se nám odskočit třígólovým rozdílem. Soupeř nasadil vysoké tempo a tvrdou hru, ale skórovat se jim nepodařilo, což asi rozhodlo o celém utkání,“ pochvaloval si domácí kouč Nový.

Po změně stran nejprve poslal Jičín do vedení o čtyři branky Dvořák. Česká Lípa reagovala zásluhou Lorenze. A když na začátku poslední třetiny snížil na 2:4 z pohledu hostujícího celku Vomáčka, vypadalo to, že může přijít drama.

Hráči z města pohádky ale neponechali nic náhodě, svoje vedení v pohodě udrželi a definitivní tečku za vítězným mačem udělal pět minut před koncem Dvořák. „Jsem rád, že jsme utkání zvládli poměrem 5:2 a ukončili konec roku na vítězné vlně,“ dodal Nový.

Poslední duel letošního roku zhodnotil i jičínský útočník Vojtěch Sedmík. „Po vydařené první třetině, kterou jsme vyhráli 3:0, se nám bojovným a zodpovědným výkonem podařilo dotáhnout utkání do vítězného konce.“

O osudu utkání se rozhodlo v první třetině, kde svěřenci trenéra Karla Horáka nabrali tříbrankové manko, které pak nedohnali. „Musím uznat, že Jičín byl lepším týmem. Zapsali jsme začátek, kde nám domácí utekli na tři góly. Další třetiny byly výsledkově vyrovnané, ale už bylo těžké náskok dohnat. Jičín vyhrál zaslouženě,“ sportovně přiznal Karel Horák, kouč HC Česká Lípa.

Českolipští hokejisté tak půjdou do nového roku z bronzového stupínku. „Chceme se udržet do čtvrtého místa. Je to ale našlapané. Lomnice je za námi o čtyři body, ale má ještě dohrávku s posledním Varnsdorfem. Celkově to je našlapané. Do konce základní části musíme přidat,“ dodal Horák.

HC Autocentrum Jičín – HC Česká Lípa 5:2 (3:0, 1:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 11. Průšek (O. Žalud), 17. O. Žalud (Průšek, Richter), 19. Pekárek (Němec, Vajsejtl), 27. Dvořák (Kloutvor, Průšek), 55. Dvořák (M. Žalud) – 32. Lorenz (Grešl, Veber), 41. Vomáčka (Zet). Rozhodčí: Borecký – Krejbich, Novák. Vyloučení: 9:6. Bez využití. Diváci: 171.

HC Česká Lípa: Král - Rašín, Havel, Žák, Beránek, Lukáš, Zet - Grešl, Holčák, Preussler, Lorenz, Veber, Vomáčka, Havel, Sameš, Krupička.

Další výsledky 14. kola: Frýdlant – Lomnice nad Popelkou 4:7, Gepardi Jablonec – TJ HC Jablonec 7:5.

Tabulka: 1. Jičín 28 (65:46), 2. Turnov 26 (73:52), 3. Česká Lípa 26 (65:52), 4. Lomnice n. P. 22 (56:48), 5. TJ HC Jablonec 19 (67:72), 6. Frýdlant (55:53) 16, 7. Gepardi Jablonec 16 (59:71), 8. Varnsdorf 3 (22:68).