„Ze základní skupiny máme jako tým spíše smíšené pocity. Na začátku sezóny jsme měli určitě postupové ambice. Měli jsme, oproti předchozím sezónám, silný tým, takže jsme si všichni věřili, že by letos postup mohl klapnout. V průběhu sezóny jsme podali pár kvalitních výkonů, ale odehráli jsme i pár zápasů, kde se nám nedařilo, a právě tam jsme ztratili body i se slabšími soupeři,“ přiznal Pavel Vondra, kapitán juniorského týmu HC Česká Lípa, který nastupuje za tým dospělých v krajské lize.

Zdroj: HC Česká Lípa

Na druhou stranu Vondra přiznal, že parta zůstala při sobě a nerozhodil jí ani fakt, že se sezona nevyvinula podle předsezónních přání.

„I přes to, že jsme poztráceli pár bodů, nás dobrá nálada a humor v kabině nepřešel. Za to jsem opravdu rád, protože dobrá atmosféra v kabině a na ledě je základ. Také nás trápila značná marodka a nedisciplinovanost, na kterou jsme párkrát doplatili ztrátou bodů. I přes sezónu, která nedopadla úplně podle našich představ, jsem na kluky opravdu pyšný. Nechali jsme na ledě všechno a myslím si, že i diváci to ocenili. Závěrem bych chtěl poděkovat, jak spoluhráčům, tak především divákům za skvělou podporu a návštěvnost, která byla na ledě cítit,“ dodal Vondra.

HC Česká Lípa - Bílí Tygři Liberec B 7:4 (3:1, 4:0, 0:3)

Branky: Lorenz 2, Vondra, Vaněk, Stejskal, Bahník, Šmejkal - Kosina 2, Vitkovič, Stromský.

Česká Lípa: Dobrovolný (Panteleev) - Lorenz, Stejskal, Vondra, Šmejkal, Vaněk, Bahník, Kredba, Havel, Fajkus, Lukáš, France, Šak, Šterba, Vondruška.

Tabulka Regionální hokejové ligy juniorů ZDE!