Nakonec hráče čeká velké finále v jednotlivých skupinách. Nikdo neskončí hůře než čtvrtý, všichni hráči odjedou s medailemi a sladkostmi, účastníci Zlatého finále s velkými poháry. Vyhlášeni budou i nejlepší hráči turnaje. více v propozicích turnaje. Od rekonstrukce stadionu v České Lípě v roce 2008/2009, je to v pořadí 59 turnaj Pohár města Česká Lípa!

Jedná se o dvoudenní turnaj pro 12 týmů, každé utkání se hraje na polovině hřiště, ve čtyřech hráčích na každé straně. Nejprve se utkají ve dvou skupinách po šesti účastnících, následuje play-off, po kterém jsou týmy rozděleny do tří výkonnostních skupin (Zlatá, Stříbrná a Bronzová).

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.