Před úvodním buly aplaudovalo zaplněné hlediště při téměř hodinovém ceremoniálu. Během něj předal Jiří Šlégr Hüblovi a Lukešovi zlaté helmy, na nichž byly vyryté firmou Koral design statistické údaje a rekordy, kterých oba srdcaři dosáhli.

„Když jsme přemýšleli, co jim dát, řekli jsme si, že pro nás budou navždy zlatí hoši. Takže jsme pro ně připravili zlaté helmy,“ říkal Šlégr do mikrofonu. To, že na helmách je školácká pravopisná chyba, pravděpodobně netušil, ponětí neměl ani nikdo z vedení Vervy.

„Pan Šlégr nám ji ukazoval v rychlosti před zápasem, ale také jsem si toho nevšiml. Nečetl jsem to, vůbec by mě totiž nenapadlo, že může vzniknout takový omyl. Klub helmy nenechal vyrobit, byl to nápad Jirky Šlégra. Nás požádal, jestli bychom dali dohromady statistiky, které jsem poslal tvůrci masek," bohužel se ta chyba stala,” uvedl k raritě Jan Jindra, který má v litvínovském klubu na starosti grafiku a marketing. „Díval jsem se do mailu, zadával jsem slovo skutečně správně.”

„Výtězné góly” tak budou budit ze snů asi ještě pěkně dlouho Bohumila Korála, borce ze Sušice, odkud vyprodukoval parádní díla pro řadu slavných brankářů. Jeho značka Koral design je velmi známá, graficky vydařená dílky obdivovali i komentátoři NHL.

„Jednoznačně jsem pochybil. Teď před sezonou toho mám moc, dělám s vypnutým mozkem. Nechci svou chybu nijak omlouvat, ale při rutinní práci se tohle může stát v každém oboru. Moc mě mrzí, že jsem na to nepřišel. Přitom jsem měl helmy v rukách celý den. Měl jsem si toho všimnout,” sypal si popel na hlavu.

Korál by rád svůj omyl napravil. „Pokud budou pánové Hübl s Lukešem chtít, helmy rád předělám,” vzkázal hokejistům, kteří v nové sezoně budou oblékat dres druholigového Chomutova.

Komentář Františka Bílka: Chybovat je lidské, chybuji i já

Pan Bohumil Korál dělá krásné brankářské masky, rád se kochám pohledem na každou z nich. I v zámoří, kde se hraje slavná NHL, je uznávaný; zájem o jeho tvorbu je i ve Švédsku, Finsku, Slovensku - zkrátka po celé Evropě. Je to mistr od fochu, opravdu umí. Byla by škoda, kdyby jedna chyba na jeho práci vrhla špatný stín. Před sezonou má zakázek, že pomalu neví, kde mu hlava stojí. Není proto divu, že se vloudí chybička. V případě přileb pro litvínovské rekordmany selhal i kontrolní mechanismus dalších zúčastněných, chyba proto není jen na jeho straně. Za to ovšem není nutné nikoho pranýřovat. Ostatně v mých článcích jich čas od času také několik najdete. Dělat chyby je prostě lidské.