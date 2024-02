Českolipští hokejisté vstoupili do čtvrtfinále play-off nejlepším možným způsobem. Na domácím ledě porazili jablonecké Gepardy 7:5 a v sérii, která se hraje na dva vítězné zápasy, jsou tak o krok napřed.

Českolipští hokejisté v prvním čtvrtfinálovém utkání porazili jablonecké Gepardy 7:5. | Foto: Jaroslav Marek

Oba týmy měly v závěru základní části krajské ligy skvělou formu, lépe jí ale prodala Česká Lípa. Domácí ve 45. minutě vedli 6:2, jenže Jablonec se během deseti minut dostal na dostřel jediné branky.

„Vítězství samozřejmě bereme a jsme za něj rádi. Za hosty chytal hodně mladý brankář, který nemá zkušenosti s těžkými zápasy. Na to jsem sázel a trochu to vyšlo. Po páté brance jsme ho vyhnali na střídačku,“ usmál se Karel Horák, trenér HC Česká Lípa.

Horákovi se nelíbila třetí třetina, kde jeho svěřenci málem přišli o jasný náskok. „Za stavu 6:2 jsme jančili, bláznili a chtěli dát snad patnáct branek. Štěstí bylo, že to Jablonec nedotáhl. Ale do série jsme vstoupili dobře, rádi bychom to potvrdili v neděli na ledě Gepardů,“ má jasno.

Do druhého utkání by si českolipský trenér přál, aby jeho tým myslel více na defenzivu. „Je to tak, hráli jsme prostě moc bláznivě. Musíme se teď soustředit na obranu a dlouho držet bezbrankový stav. Uvidíme, jak to dopadne,“ dodal.

Druhý zápas čtvrtfinálové série se hraje v neděli 25. února od 18.30 v Jablonci.

HC Česká Lípa - Gepardi Jablonec 7:5 (2:1, 3:1, 2:3)

Branky a nahrávky: 4. Grešl (Veber), 19. Veber, 24. Vomáčka, 27. Žák (Holčák), 35. Horák (Jandejsek, Havel), 45. Horák (Grešl, Jandejsek), 56. Preussler (Holčák, Vondra) - 4. Peřina, 29. Maďar (Peřina, Šesták), 45. Maďar (Pavlů, Peřina), 49. Tomíček, 55. Kapička.

Česká Lípa: Král (Dobrovolný) - Rašín, Havel, Černý, Žák, Jandejsek, Beránek - Holčák, Veber, Vomáčka, Havel, Horák, Grešl, Preussler, Vondra, Krupička.