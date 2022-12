Ve skupině Predátoři v dramatickém duelu porazili Ostrov nad Ohří 3:2, když skvěle zvládli jeho koncovku. Poté padli těsně 5:7 s domácímu Huskies; nad síly Lípy byly i Neratovice (3:8). „To utkání s Buldoky nám malinko nevyšlo. Šlapalo to, dokud to bylo vyrovnané, pak už to bylo horší. Ale nevadí, vyjde to příště. V boji o bronz jsme podruhé vyhráli nad Ostrovem, tentokrát 4:1. Já jsem spokojený," říkal Procházka před teplickým Zimákem.

Na vánoční turnaj vzal jen ročníky 2010, do mladších sahat nemusel. „My tenhle ročník máme naplněný, tak nebyla potřeba. Měli jsme jen jedno starší děvče, což regule povolují. Celkově to byl výborný turnaj, jeho kvalita byla nemalá. V Teplicích se nám líbilo, vše klapalo. Především bylo skvělé, že jsme věci z tréninku přenesli do zápasů, třeba založení útoku, snažili jsme se o střelbu. Koncovka ale byla slabší."

Českolipští podle Procházky dbají především na kvalitní tréninkové jednotky, aby i ti slabší dotáhli ty, kteří jsou nyní odskočení. „Zlobí nás zmiňovaná koncovka. Teď pilujeme obrannou činnost, střelbu, vyjetí do útoku. Přihlásili jsme dvě soutěže - sedmou a osmou třídu, děti přesouváme podle potřeb, svědčí jim to. Sezonu zatím hodnotím jako dobrou, v týmu vidím potenciál," tvrdí kouč Predátorů.

Podmínky prý má v České Lípě dobré, jen by přivítal o jednu tréninkovou jednotku navíc. „Máme velkou základu, navíc se dělíme o led s krasobruslaři. Ale snažím se na to dívat pozitivně, protože místo ledu tam dáváme jiné sporty. V dnešní době je podle mě důležitá všestrannost, je to trend. Snažíme se proto chodit plavat, cvičit, hrát fotbal. Do toho trošku srandy, třeba nějaká ta hop aréna. Nechci, aby děti měly v ruce jen hokejku, ale aby uměly i další sporty, což jim pomáhá ve všeobecném rozvoji."