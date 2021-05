Knot odehrál pod Ještědem 117 extraligových utkání, v nichž zapsal 36 kanadských bodů. Zároveň patřil k nejvytěžovanějším obráncům a podíval se i do reprezentace.

„Ronymu se, stejně jako celému našemu týmu, letošní sezóna povedla. Udělal výkonnostní posun a odehrál dobré play-off. Rozhodl se využít možnosti ve smlouvě a posunout svoji kariéru směrem do KHL. Jsme rádi, že se u nás hráči zlepšují a my je můžeme posunout dál v jejich kariérách. Věříme, že on a jemu podobní hráči, se budou do našeho klubu rádi vracet. Přejeme Ronymu, ať se mu daří,“ řekl sportovní manažer Bílých Tygrů Patrik Augusta.