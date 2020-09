Hokejový klub HC Česká Lípa, který hraje Krajskou ligu Libereckého kraje, je jediným týmem na Českolipsku. Přes léto došlo v hokejovém klubu k ně kolika změnám. Mezi ty nejzásadnější patří změna trenéra u hlavního týmu, muže povede Karel Horák. Česká Lípa do sezóny 2020-2021 přihlásila také nově vzniklý juniorský tým. „O jeho vznik jsme usilovali dlouhou dobu. Teď jsme měli počet hráčů, který nám vznik umožnil,“ poznamenal místopředseda HC Česká Lípa František Richter. Ten kdysi českolipské hokejisty také trénoval.

Jak hodnotíte poslední soutěžní ročník?

Minulá sezóna se hodnotí velmi obtížně, skončila ve třetí čtvrtině. Pro nás v pátek 13. března, přesně si to pamatuji. Sezóna probíhala celkem dobře, ale došlo k jejímu ukončení z nepředvídatelných důvodů. No a 13. března jsme měli konec a čekali, co bude. Po uklidnění situace, v polovině května, jsme se vrátili k letní přípravě.

Jaká byla ta sezóna po herní stránce?

Pokud jste o dětské kategorie, tak byla dobrá. Pouze pokulhával A tým, s jehož výsledky nebyla spokojenost.

Co klubová mládež? V jaké je kondici?

Máme obsazené všechny věkové kategorie, od první třídy až po HC 4, ti hrají minihokej. HC 5 to už zkouší na celé hřiště. Pak následují mladší a starší žáci, dorost. Pro letošní sezónu jsme přihlásili i družstvo juniorů. Doufáme, že to zdárně odehrají. Moc jich není, ale musíme to pro další vývoj v klubu tuto kategorii mít.

Kolik je členů v jednotlivých kategoriích?

Do starších žáků není problém s počtem, je tam hodně lidí. Dorost a junioři jsou problematické kategorie. Kluci jdou na střední školy. Pokud nejdou na střední školu v Lípě, tak za náš klub hrát nestíhají. Pokud studují v Praze nebo v Plzni, tak nestíhají dojíždět.

V minulosti jste juniorský tým neměli?

Neměli. Máme tam zhruba třináct lidí. Náš klub spolupracuje s Varnsdorfem, který juniorskou kategorii nemá. Dva hráči z Varnsdorfu by nám mohli vypomoct. V sezóně 2021-2022 už zase budeme mít více mladých hráčů, takže juniorkou kategorii obsadíme lépe. Každý rok by měl být lepší.

Spolupráce s Varnsdorfem se týká jen juniorské kategorie?

V jiných kategoriích není potřeba, mají své týmy. Dva mladí kluci z Varnsdorfu budou hrát buď za jejich hlavní tým, nebo u nás za juniory.

Juniorská kategorie je pro vás důležitá, že?

Chceme vychovávat hráče pro náš hlavní tým. V současné době je dorostenecký ročník 2004 a 2005. Hráči ročníku 2003, kterým je 17 let, už museli u nás hrát mezi dospělými. Takhle mají ještě mezistupeň v podobě juniorského týmu. Pravdou je, že větší část juniorů bychom rádi využívali v našem hlavním týmu.

Předpokládám, že juniorský tým je dobrý i pro samotné hráče, že?

Rozhodně ano. Pokoušeli jsme se o jeho vybudování už delší dobu, nyní nám počet hráčů umožňoval přihlásit juniorskou soutěž.

Bylo náročné vytvořit juniory?

Třetina hráčů hrála za dorost, takže přešli do juniorů. Druhá třetina hrála už v A týmu, a zbylá třetina jsou hráči, kteří hokej nějakou dobu nehráli, ale předtím třeba deset let hráli. Hokej nezapomněli, takže se vrátili?

Nemáte obavu, že by mohli ti navrátilci ztrácet proti ostatním?

Určitě budou, myslím si, že ano. Soutěž juniorů je pro nás ale důležitá. Může se stát, že letos nebudou výkony optimální, ale v budoucnu chceme, abychom byli rovnocennými soupeři ostatním týmům.

Jak to máte s brankáři?

U nás máme s brankáři problémy. Gólman, se kterým jsem počítal, onemocněl, takže jsem sháněl brankáře po celé republice. Brankáři obecně nejsou, je jich nedostatek. Nakonec se nám podařilo sehnat brankáře z Petrohradu. Hokejový svaz chce dávat prostor zejména českým brankářům. V dorostu a juniorech je zakázáno mít zahraničního brankáře. Zrovna v Lize juniorů, do které jsme se přihlásili, je výjimka, že brankář může být cizinec. Budou se tedy střídat brankář z dorostu Hnízdil a gólman z Petrohradu Pantělev.

Jak se dostal z Petrohradu do Čech?

Jeho rodiče zde mají nějaké aktivity, bydlí v České Lípě, kluk tady chodí do školy.

Jakým jazykem spolu komunikujete?

Rusky, česky i anglicky.

Jak se změnil kádr v hlavním týmu proti minulé sezóně?

Vrátil se nám odchovanec Dominik Bašek, který hrál ve Švédsku a v zámoří. Z Děčína na hostování přichází Martin Pulda, který hrál ve Francii. Jinak by měl kádr zůstat stejný. Momentálně čekáme, jak dopadne situace v druholigovém Děčíně. Máme dohodu, že vyřazení hráči by měli hostovat v České Lípě. Nově bude hlavní tým trénovat Karel Horák z Děčína.

Bylo těžké ho dostat do České Lípy?

Známe se spolu řadu let, takže jsme se domluvili. Dlouhou dobu působil v Děčíně, kde vedl hlavní tým a juniory. Z Děčínských juniorů jsme si půjčovali dva tři hráče. V létě jsme se domluvili na tom, že bude působit jako trenér A týmu v Lípě. Smlouvu jsme podepsali na rok.

Jaká je momentálně koncepce klubu?

Chceme dělat velké nábory ve školkách a školách. Chceme přivést co nejvíce dětí k hokeji. V listopadu bude akce Pojď hrát hokej. Letos bude tato akce jen jednou, organizuje jí svaz. Záleží na každém klubu, jak se této akce a možnosti uspořádat náboj zhostí.

Je v Lípě velký zájem o hokej?

V poslední době se nám nábory daří. OD HC 5, tedy ročníku 2010, máme v každé kategorii přes dvacet hráčů, což si myslím, že je úspěch. Od HC 5 dolů máme okolo dvaceti hráčů, to je také úspěch.

Spolupracujete s nějakou základní školou?

Se školami spolupracujeme tak, že děti chodí bruslit a my dodáváme trenéry, kteří chodí na led s dětmi. Jinak klasicky s nějakou základní školou nespolupracujeme, protože v různých městech na Českolipsku chodí bruslit různý počet dětí. Vyloženě sportovní třída tu žádná není.

To znamená, že děti nezameškávají školní výuku v době, kdy jdou bruslit?

Školu nezmeškají, všechny tréninky bruslení jsou až po škole. Maximálně ráno, od šesti do sedmi, někdy bývají tréninky, ale to zase není škola. Obvykle jsou tréninky až po čtvrté hodině odpoledne.

Dělá vám něco starosti?

Bude nás čekat finančně obtížné období. Veškeré dotace byly pokrácené, ale sezóna nás čeká stejná. Minulou sezónu jsme skončili o měsíc dřív, ale dotace jsou menší až o třicet procent. Pochopitelně, že se budeme snažit získat všechny granty, o které můžeme usilovat. Snažíme se hospodařit v plusových číslech, sezóna je finančně pokrytá.

František Richter

• Místopředseda hokejového klubu HC Česká Lípa.

• Mužský tým kdysi trénoval, v roce 2009 s ním například hrál čtvrtfinále druhé ligy.

• Klub půjde do letošní sezóny s novinkou přihlásí juniorský tým.