Česká Lípa nejprve ztratila v Liberci jasně rozehrané utkání. Svěřenci Františka Richtera vedli nad Slavojem 7:2, nakonec ale prohráli v prodloužení 8:9. A jelikož poslední Varnsdorf doma porazil Lomnici, bylo jasné, že poslední utkání mezi Lípou a Varnsdorfem bude velkou bitvu o to, kdo si nakonec odnese černého Petra v podobě posledního místa v tabulce. Lípě stačil bod, Varnsdorf potřeboval všechny tři. I kvůli vlastní nedisciplinovanosti nakonec domácí padli 3:5, Varnsdorf využil tři přesilové hry a díky lepším vzájemným zápasům nakonec skončil šestý. Česká Lípa se na konci sezóna propadla na samé dno.

„Do zápasu jsme vstoupili celkem dobře a měli dvě gólové šance. Ale do vedení šli nakonec domácí, kteří po osmi minutách vedli o dvě branky. Byl to ale oboustranně nervózní hokej, na ledě byla k vidění spousta nepřesností a to pokračovalo i druhou třetinu, kdy jsme dali gól a neproměnili k tomu trestné střílení. Pak proběhla motivační řeč, žádné hulákání. A výkon se zlepšil. Byli jsme rychlejší, přesnější a využili toho. Kluci dali tři branky, soupeř byl pak nervózní hloupě fauloval. Když jsme využili přesilovku a dali na 5:3 bylo hotovo,“ hodnotil zápas vedoucí HC TS Varnsdorf Radek Hron.