Jedním z vašich zájmů je streamování her. Jak se vám to daří?

Snažím se být co nejvíce aktivní a postupně si budovat svou komunitu. S kamarády máme největší českou komunitu Formule 1 na herní konzoli Xbox. Postupně se snažíme zapojit také hráče na počítačích. Myslím, že to máme opravdu vychytané. Ze závodů máme televizní přenosy, které komentují komentátoři. Momentálně sháníme sponzory, abychom se mohli v tomto směru dál rozrůstat. Vytvářím také obsah na server Youtube, chci, aby lidi bavil. Snažím se vytvořit příjemnou atmosféru. U hraní a streamování se snažím také odpočívat.

Kde mohou lidé vaše vysílání sledovat?

Streamuji na platformě Twitch.tv. Přijde mi, že právě Twitch je pro streamery daleko lépe přizpůsobený než Youtube. Na YouTube si vytvářím takovou knihovnu toho nejlepšího a nejzajímavějšího. Kdybyste se někdo chtěl podívat, tak mou tvorbu najdete na Twitch.tv/ lildogcz. Hraji hodně NHL nebo závodní hry.

Jak vznikla vaše přezdívka dog, tedy pes?

Abych pravdu řekl, tak už ani nevím, jak to v minulosti přesně vzniklo. Myslím si, že v roce 2013 v Sokolově, když se hrála baráž o postup do první ligy, jsem měl spoluhráče Tomáše Sýkoru. Ten mi z nějakého důvodu začal říkat pes. Hodně lidí mi ale říká normálně Přinďo nebo Péťo, takže ze psa jsem si udělal virtuální přezdívku. Vznikl z toho dog, protože mi to zní lépe, a pak jsem si to nějak přivlastnil.

Jak často streamujete?

Snažím se každý den, ale někdy je to dost složité. Je to časově náročné, dobré je vysílat alespoň dvě tři hodiny. Když vím, že jsem unavený a vysílání by tím bylo poznamenané, tak jeden den vynechám. Ale jinak je mi to přirozené a baví mě to.

Abyste mohl streamovat, tak potřebujete výkonný počítač, že?

To je pravda, nedávno jsem si pořídil nový počítač. Dlouhou dobu jsem na něj šetřil, navíc mi pomohla komunita. Vysílání rozšířím o další hry, které se na konzolích hrát nedají. Původně jsem konzolový hráč, ale budu teď hrát i počítačové hry.

Zmiňujete komunitu, jak početná je?

Teď streamuji pravidelněji osm devět měsíců a mým cílem bylo mít tisíc odběratelů. Tedy lidí, kteří mají o mou tvorbu zájem. Toho jsem dosáhl přibližně za půl roku a teď mám lehce přes tisíc dvě stě sledujících. Na stream mi průměrně chodí přibližně třicet lidí. Nedávno to bylo dvacet, postupně se to číslo zvyšuje. Záleží na hře, kterou hraji i na tom, jestli lidé mají čas.

V době lockdownu jste měl vyšší čísla?

Když byli lidé doma a nemohli prakticky nic, tak mé přenosy sledovalo klidně živě i devadesát lidí. Myslím si, že to je docela dobré číslo vzhledem k tomu, že nestreamuji moc dlouho. Komunitu a fanoušky nelze získat lusknutím prstu, pokud člověk není veřejně známý. Zatím se považuji na malého streamera, ale cítím potenciál se vypracovat na lepší pozici.

Hodně populární je hra Fortnite, hrajete ji?

Vůbec ne. Jednou jsem tuto hru zkoušel na Xboxu, vydržel jsem u ní asi dvacet minut, ale nic mi to neřeklo. Nejsem ve skupině, na kterou Fortnite cílí. Vím, že ho hrají i výrazně starší lidi než jsem já, ale vůbec to pro mě není zajímavá hra. Podobně je to s Minecraftem, hry cílené na mladší věkovou skupinu mi nic moc neříkají.

Jaké hry vás tedy baví kromě závodních?

FIFA, NHL, GTA nebo Mafie, to jsou hry, které mám odehrané. Myslím si, že současnou komunitu jsem postavil na hře NHL. V začátcích mi hokejová hra NHL moc nešla, nicméně jsem to vynahradil svou osobností na streamu. Poslední dobou jsem se dost zlepšil, začal jsem hrát i turnaje proti ostatním lidem. Snažím se být lepší a lepší.

Vybavíte si turnaj, kterého jste se účastnil?

Byl jsem pozvaný na virtuální Xbox festival, přesněji na jeden z jeho deseti dílů. Měl jsem možnost hrát NHL proti LadyBrunette. To je hráčka ze Slovenska, která československé turnaje vyhrává, nebo se dostává do finále. Dostal jsem od ní 0:11, je šikovná. Byla to skvělá zkušenost, trochu bojuji s tím, že to chci hrát jako reálný hokej. Jenže to nejde.

Proč?

Hra funguje na jiných principech. Pokud člověk přijde na mechanismus, jak hra funguje, tak je schopný hrát s každým a v podstatě každému dát gól.

Podařilo se vám na tyto principy přijít?

Řekl bych, že částečně ano. I když vím, jak to funguje, tak není snadné to skrz ovládač přenést na virtuální led. Pokud se stisknou určitá tlačítka, tak hra funguje trochu jinak než obvykle. Plno hráčů si tyto kombinace nechává pro sebe, ale když je někdo prozradí, tak se člověk přiblíží Esportovému stylu hraní.

Chcete se v tomto směru zlepšovat?

V budoucnu bych chtěl například v NHL reprezentovat tým v extralize, ale to je ještě daleko.

Podařilo se vám překonat cíl v počtu sledujících. Je pocit uspokojení ve virtuálním světě stejný jako v reálném?

Stejné to není, ale když máte ve virtuálním světě z něčeho radost, tak je to pořád radost. Streamování se věnuji hlavně z důvodu, že mě to baví a ne kvůli tomu, aby mi rostl počet sledujících. Pokud bych se zastavil na těchto číslech, tak budu šťastný. Sedím u monitoru, hraji hru a představa, že za mnou je dalších čtyřicet lidí, kteří mě sledují, je skvělá. Není to málo lidí. Na druhou stranu věřím, že pokud se tomu budu věnovat, tak ten počet poroste.

Dokázal byste své tehdejší pocity porovnat s těmi, které máte při gólu?

Radost jsem z toho měl, ale pokud v reálném hokeji, kterému se věnuji pětadvacet let, zaznamenám nějaký milník nebo úspěch, tak z toho mám jinou radost. Mít tisíc dvě stě lidí na Twitchi je dobré, ale není to extra velké číslo. Myslím, že můj potenciál by mohl být padesát tisíc. Mít tolik lidí živě na streamu musí být neuvěřitelný pocit, koukají na tebe dvě a půl O2 areny.

Stíháte během streamu s lidmi komunikovat?

Zatím ano. Chat sice jede docela rychle, ale stíhám lidem odpovídat. Většina lidí je v pohodě, ale jsou i případy, že jednotlivci jsou toxičtí, zlí, negativní. Pokud to jde, tak se snažím zjistit, proč se takhle chová. Možná, kdyby se lidí na internetu chovali stejně jako v reálném životě, tak by možná internet nebyl tolik zajímavý.

Koho na internetu sledujete?

Na Youtube například kanál VORTEX. Jedná se o tvorbu, která přináší informace ze světa her. Člověk tam získá zajímavé informace a ne jen to, že například nová hra vyjde za týden. Hodně mě zajímá celkové pozadí herního světa a do něj se díky VORTEXu mohu částečně dostat. V herním průmyslu se točí opravdu obrovské peníze, mnohonásobně větší než ve světě filmu. Mezi herními studii i jednotlivými vývojáři dochází k všemožným tahanicím.