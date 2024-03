Semifinále krajské hokejové ligy mezi Turnovem a Českou Lípou nabírá na dramatu. Ve třetím zápase a poprvé v sérii jeden z týmů využil domácího prostředí a byl to Turnov, který si připisuje vedení v sérii 2:1, když složil českolipského soupeře 5:3. Česká Lípa dala všechny své góly v přesilovkách.

Semifinále play off mezi Českou Lípou (vlevo) a Turnovem. | Foto: Jaroslav Marek

Turnovským hokejistům pomohly úvodní dvě třetiny, ve kterých dali vždy po dvou brankách, zatímco Česká Lípa v prvních čtyřiceti minutách skórovala jen jednou. To dalo domácím dostatečný náskok do konce zápasu. Hosté se snažili v poslední periodě ještě o drama, skórovali dvakrát Vondrou a Žákem, ale na větší thriller už to bohužel nestačilo. V pátek 8. března se hraje na ledě v České Lípě (18.00).

Třetí semifinále play off krajské ligy:

Turnov - Česká Lípa 5:3 (2:1, 2:0, 1:2), stav série: 2:1

Branky: 13. Knap, 20. Miškovský (Maděra), 27. Miškovský (Suska, Maděra), 31. Kožarik (Maděra, Suska), 57. Maděra (Křepelka, Suska) – 19. Vomáčka, 45. Vondra (Černý, Vomáčka), 54. Žák (Vomáčka, Preussler). Rozhodčí: Kaňkovský, Bernat — Ječný, Serbus. Vyloučení: 9:7. Využití: 0:3. V oslabení: 0:0. Zásahy brankářů: 36:32. Diváci: 223.

HC Turnov 1931: Kysilka D. - Nikolič, Zákoutský Jan, Kysilka M., Suska, Zákoutský Jiří, Šostý - Adamec, Hloušek, Křepelka - Kožarik, Maděra, Miškovský - Rutkovský, Knap, Liška - Vaníček.

HC Česká Lípa: J. Král (R. Andrýsek) — J. Havel, A. Černý, J. Žák, L. Zet, M. Beránek, A. Jandejsek — M. Preussler, L. Krupička, P. Šafařovský, R. Holčák, B. Vomáčka, V. Havel, K. Horák, J. Grešl, P. Vondra.