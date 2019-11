Česká Lípa půjde do zápasu s devíti prohrami v zádech, v nové sezoně mužstvo ještě nebodovalo, přestože v několika utkáních bylo soupeři více než vyrovnaným protivníkem. Proti Frýdlantu chce tým jediné – nulu v tabulce konečně nahradit prvním ziskem.

„Kromě Žáka bychom měli být kompletní, což je hodně vítaná zpráva. Budeme moct využít i kluků z Děčína,“ přiblížil aktuální dění z kabiny českolipský kouč František Richter, který zároveň dodal: „Frýdlant je v tabulce druhý, šlape mu to, je v trochu jiné situaci než my. Já ale chci, aby se kluci na ledě porvali o co nejlepší výsledek. Jen díky obrovské bojovnosti a nasazení to můžeme konečně zlomit.“

Úvodní buly sobotního utkání na půdě soupeře je naplánováno na 17.00. Jasným favoritem střetnutí jsou domácí, kteří poslední čtyři kola vyhráli.