Českolipští junioři mají v CE lize první vítězství. Po několika slibných výkonech posledních týdnů si totiž doma vyšlápli na favorizovaný Chodov, který porazili 8:6. V tabulce sice zůstávají i nadále na posledním místě, ale svou hrou se začínají vyrovnávat tuzemské elitě.

Sestřih utkání Česká Lípa - Chodov. | Video: Florbal Chodov

"Rozhodlo srdce, českolipské srdce. Jeden dýchal za druhého a kluci se za sebe obětovali. Všichni se snažili dělat přesně to, co jsme si před zápasem řekli. Chodov navíc neměl svůj den, takže slavíme zasloužené vítězství," řekla Lenka Bartošová, trenérka juniorů FBC Česká Lípa.

První třetina ovšem patřila Pražanům. Českolipští nejprve nevyužili přesilovou hru a poté museli odolávat tlaku soupeře. Výborný brankář Dvořák spolehlivě zastavoval pokusy Chodova, přesto na něj dokázali vyzrát Sláma se Šimkem a dostali hosty do dvoubrankového vedení.

Po změně stran už do černého mířili také českolipští mladíci. Rychlé vyrovnání zařídili Slánský s Loubkem a nastartovali českolipskou mašinu směrem k obratu. Svěřenci trenérky Lenky Bartošové ze sebe setřásli respekt a začali hrát s Chodovem velmi dobrou partii.

Při vyloučení chodovského Kulhavého pak nejprve skóroval při oslabení opět Sláma, ale na druhé straně se prosadil rovněž svým druhým zásahem Loubek a ještě v početní převaze upravil na 3:3. Od té doby už panovali na palubovce pouze hráči domácího celku. Svou převahu nakonec vyjádřili až ke konci druhé třetiny. Poprvé do vedení poslal domácí tým Mikeš Motejzík a další přesilovku proměnil Loubek, který tak zároveň završil svůj hattrick.

Dominance České Lípy pokračovala i zkraje třetí části hry. Do listiny střelců se zapsala i posila z mužského A týmu Ladislav Pekárek, který upravoval už na 6:3. Hrdina předchozích momentů Loubek však vzápětí zamířil na trestnou lavici a v početní převaze vstřelil gól naděje Štefek.

Nadějně rozehrané utkání si však tentokrát Česká Lípa už vzít nenechala. Blíže než na dva góly se totiž už Chodov nedostal. Na Hrdličkovu trefu sice odpověděl Kovářík a na gól Slánského posléze Borek, ale to už domácím radost z premiérového vítězství v nejvyšší soutěži vzít nemohlo. Na tento okamžik čekala Česká Lípa v juniorské extralize bezmála 12 let, o to však byl sladší.

CE LIGA juniorů:

FBC Česká Lípa – Florbal Chodov 8:6 (0:2, 5:1, 3:3)

Branky: 22. a 58. Slánský, 23., 31. a 40. Loubek, 37. Motejzík, 44. Pekárek, 53. Hrdlička – 16. a 30. Sláma, 19. Šimek, 47. Štefek, 54. Kovářík, 59. Borek.

Rozhodčí: Sidenberg, Scholz. Vyloučení: 2:3. Využití: 2:2. V oslabení: 0:1. Diváci: 115. Střely na branku: 40:39.

Zdroj: fbcceskalipa.cz