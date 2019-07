„Při nějakém záletu bych si to bez kondomu absolutně netroufl,“ má jasno dvaatřicetiletý Miloš. „Bývalý přítel mi říkal, že milovat se s kondomem je jako sprchovat se v pláštěnce. Měl ale smůlu,“ smála se jeho devětadvacetiletá kamarádka Eva.

„To slyším od chlapů nejradši, když mi říkají, jak vše dokážou načasovat a ochranu nepotřebují. Když jim z legrace řeknu, že jsem připravena být matkou, obvykle kondom po kapsách najdou,“ vyprávěla dál Eva svoji zkušenost.

Dalších zhruba 24 procent lidí v Česku se nechrání ani proti nežádoucímu otěhotnění. „Situace je z pohledu sexuologa a zdravotníka alarmující i u mladé generace, ve věku 15 až 19 let více než třetina se nijak nechrání před pohlavně přenosnými nemocemi a nepoužívá kondom,“ řekla Laura Janáčková.

Lepší to není ale ani v případě o něco starších lidí. „Dnes nejen u nás, ale v celé Evropě narůstá počet HIV pozitivních ve věku nad 40 let. U nás je to 44 procent všech nových případů HIV pozitivních,“ řekla Hana Malinová, generální ředitelka Rozkoš bez rizika. Statistiky tak ukazují na pozdní diagnózy HIV, kdy se diagnostikuje nejen virus, ale rovnou i onemocnění AIDS, „Rozvinuté onemocnění AIDS léčitelné není loni takhle zemřelo 18 lidí. Odkládat test se nevyplácí,“ uvedla.

Jak podotýká Hana Malinová, HIV není sice nejrozšířenější, ale AIDS je stále nevyléčitelná choroba. „Lze ji léčit, lze dokonce dosáhnout nedetekovatelné virové nálože, ale vyléčitelná není. Virus HIV je v krvi, spermatu a mateřském mléce. Pokud dojde ke kontaktu sliznice s těmito tekutinami, nebo je virus dokonce vpraven do krevního řečiště, pak je nákaza vysoce pravděpodobná,“ dodává Malinová.