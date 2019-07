„Jediný výrazný rozdíl zaznamenáváme v pohledu seniorů nad 60 let. Polovina z nich vnímá jako nevěru pravidelný pohlavní styk (49 %) a psaní milostných zpráv je nevěrou pouze pro každého desátého. Obecně lze tedy říci, že za nevěru každý z nás považuje něco jiného, a tak se k tomu i staví. Evoluční sexuologie dokazuje, že ženy jsou schopny spíše odpustit mužovu jednorázovou nevěru než když se muž zamiluje. Muži se s nevěrou žen vyrovnávají daleko hůře a často takové dobrodružství končí rozvodem,“ okomentovala výsledky ankety sexuoložka Laura Janáčková.

Podle Petry D. z Ostravy je nejtěžší na nevěře vyrovnat se s černým svědomím. „Je celkem jedno, jestli to jsou erotické zprávy, líbání nebo pohlavní styk. Já trpím, když i uvědomím, že jednoho z mých milenců podvádím. Necítím se dobře a vyčítám si to, ale nejsem schopná se z toho poučit a jeden z těch vztahů ukončit,“ svěřila se žena.

Petra patří ke skupině 39 procent lidí, kteří v anketě odpověděli, že byly někdy svému partnerovi nevěrní. Stejná skupina lidí pak řekla, že zažila nevěrné chování svého partnera. Nevěru přiznalo více mužů než žen.

„Všem říkám: neřešte to! I když to víte, tak dělejte, že o ničem nemáte tušení. Mám spoustu kamarádek, pro které manželova nevěra skončila rozvodem, a teď toho litují a rády by to vzaly zpátky. To, co řešíte teď, nebudete řešit za 10 let,“ nabízí radu ve smyslu rčení „co oči nevidí, srdce nebolí“ Ivana V. z Liberce.

Fénomén dnešní doby

Překvapením ankety může pro někoho být fakt, že 32 procent lidí považuje za nevěru milostné SMS. S rozvojem technologií a nárůstem času, který trávíme na telefonu, je ale přechod erotiky do online prostředí přirozený. Fenoménem se v posledních letech staly seznamovací aplikace jako Tinder a Grindr.

„V dnešní době je to rozhodně nejrychlejší a nejpřímočařejší způsob, jak se s někým seznámit. Používám aplikaci k seznamování i náhodnému styku. Jsem v současné době svobodný, takže o nevěru nejde, ale znám spoustu lidí, kteří ji taky používají a doma mají ženu a dvě děti,“ řekl Pavel K. z Prahy.