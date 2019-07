O své zážitky se seznamováním až po vytoužený vztah se podělila třiatřicetiletá Gábina. Jak o sobě říká, s navazováním kontaktu s muži, neměla nikdy problém. „Především na diskotéce. Jenže většinou to skončilo u vztahu na jednu noc,“ vzpomíná zelenooká blondýna. I tady platí osvědčené pravidlo, když hodně chcete vztah, zkrátka ho mít nebudete.

„My holky naivně doufáme, že i z jedné noci by se mohlo vyvinout něco vážnějšího. Většina mužů z baru si ale chce jen užít,“ odhaluje nemilou pravdu Gábina.

Pokud tedy nezaberou diskotéky a bary, kamarádky mají všechny známé už zadané a v práci se můžete seznámit maximálně s paní na hlídání vašich nenarozených dětí, přejdete k internetové seznamce. Můžete na ní narazit na řadu zajímavých lidí nebo zažít spoustu legrace. „Jeden potenciální přítel mi při večeři říkal jménem své bývalé ženy, a to dokonce i číšníkovi, když se ptal komu jídlo patří,“ říká s úsměvem Gábina.

Problém v internetovém seznámení ale vidí i v časové náročnosti. „Ono se to nezdá, ale projíždět, co je v nabídce a chodit na rande, spolkne hrozně času. Tak jsem se jednoho dne rozhodla, že si místo randění pořídím psa a zvelebím si byt. Ale jak už to bývá, když nehledáte toho pravého, tak on zkrátka přijde sám. A tak to také bylo,“ uzavírá seznamovací story Gábina. A kde vlastně svého vyvoleného nakonec našla? Bylo to tam, kde coby hledající šelma neměla štěstí. Tedy na diskotéce. Stejně jako dvanáct procent z dotázaných v anketě Deníku v rámci projektu Jak milují Češi.