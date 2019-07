Nové komunikační možnosti, stálé připojení k internetu a snižující se tarify mobilních operátorů usnadňují nejen seznamování, ale i vzájemné vztahové odloučení. Vztahy na dálku však nelze pěstovat dlouhodobě - tvrdí to docentka psychologie Laura Janáčková.

Podle velké letní ankety Deníku pro seriál Jak milují Češi, do které se zapojilo téměř devět tisíc čtenářů, se necelá pětina českých mužů i žen seznámila na seznamkách nebo díky sociálním sítím.

„Troufám si říci, že konečné rozhodnutí o vážnosti vztahu u nich nastalo až při osobním setkání. Člověk potřebuje reálný kontakt, cítit blízkost, dotek a vůni toho druhého, aby mohl utvářet plnohodnotné vztahy. Na internetu, sociálních sítích a podobně člověk nabízí líbivý obraz, který nemusí být zcela reálný, navíc může být ovlivněný očekáváními, která se snadno implantují do virtuálního vztahu,“ uvedla Janáčková.

Reálné setkání, pohled z očí do očí nám díky neverbální komunikaci může pomoci rozpoznat faleš, lež, sobectví, dominanci a mnoho dalších projevů, které vztahu nepřejí.

ŽÁR VYHOŘÍVÁ

„Jiná situace je při překlenutí období a žití vztahu na dálku v již existujícím partnerství. Takové odloučení je v dnešní době časté, protože pracovní a studijní možnosti boří hranice. Nicméně i u těchto vztahů existují rizika. Největším z nich je čas. Pokud odloučení trvá příliš dlouho, hrozí reálné riziko, že láska na dálku ztratí žár a postupně vyhořívá,“ dodala Janáčková.

To je i případ Michaela z Prahy a jeho dnes již bývalé přítelkyně Marcely. Dvojice se dala dohromady zrovna v době, kdy Marcela odjížděla do zahraničí. Nakonec spolu vydrželi dva roky.

„S Marcelou jsme se znali delší dobu a kamarádili jsme se. Jednou přišla s tím, že se chystá nejméně na dva roky do Ameriky jako au-pair. Tehdy jsme zjistili, že k sobě máme opravdu hodně blízko. Ale načasování bylo proti nám. Říkali jsme si, proč jsme si to neuvědomili dřív. Dávalo by někomu smysl si v tu chvíli začít vztah s někým, o kom víte, že spolu nebudete v tělesném kontaktu? Nedávalo. Jenže to byla láska,“ začíná své vyprávění Michael.

Přítelkyně tedy odjela a Michael zůstal v Praze, kde studoval vysokou školu. Na Vánoce si dali rande v New Yorku. „Kdo by řekl, že jsme nemohli vylézt z postele a užívali si jen jeden druhého, tak by měl svým způsobem pravdu. První noc jsem ‚vytuhl‘ já kvůli časovému posunu. Druhou noc ‚vytuhla‘ ona, protože byla unavená po toulkách městem. Sedm dnů uteklo až moc rychle a byl tu ten poslední. Ona mířila zpátky do Richmondu, já do Prahy. Loučili jsme se v slzách,“ popisuje mladý muž setkání po delší době.

V létě se Marcela vrátila po roce domů. S přítelem strávili šest týdnů prázdnin. Na začátku září nastalo opět loučení, Marcela odjela do Chicaga. Plánovali co dál.

Nakonec se domluvili, že ještě rok vydrží a pak budou spolu. Viděli se v prosinci, kdy si udělali pěkné tři vánoční týdny v Chicagu, kde zrovna panovala pořádně mrazivá zima.

LÁSKA NEVYDRŽELA

Michael však nevydržel a na začátku července, pouhé dva měsíce před příjezdem Marcely, vztah ukončil.

„Nějakou dobu mi to nemohla odpustit, ale teď jsme v pohodě, jsme tu jeden pro druhého. Vztah na dálku mi dal báječnou kamarádku. Občas jí říkám, že kdybychom měli víc času, možná by na mně našla něco, kvůli čemu bychom spolu stejně nebyli,“ uzavírá mladý muž. (zms, zem)