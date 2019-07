Nadpoloviční podporu pro manželství homosexuálních párů vyjádřili lidé v anketě Deníku Jak milují Češi. Přesně 63 procent dotázaných si myslí, že v České republice by mělo být uzákoněno manželství homosexuálních párů na stejné úrovni jako u párů heterosexuálních.

Výsledek tak koresponduje se sociologickými výzkumy, které zveřejnila iniciativa Jsme fér, která se snaží manželství pro všechny prosadit. Podle jejich dat je podpora Čechů a Češek 61 procent, mezi lidmi do 29 let je to dokonce 73 procent.