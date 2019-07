Stejně jako v každé jiné lidské činnosti i v sexu platí, že zdaleka ne vše je dovoleno. A vzhledem k citlivosti a možným extrémním dopadům na psychiku a další život jednotlivců, je v českém právním řádu hned několik zákonů, které naše sexuální chování regulují.

Nejdůležitější oblastí, které se regulace týká, je začátek sexuálního života. „Naše zákony chrání nezletilé do 15 let proti pohlavnímu zneužití. V trestním zákoníku hrozí za porušení zákona odnětím svobody až na osm let. Sexuální život mladistvých by tedy měl být omezený pouze na platonickou lásku,“ uvádí sexuoložka Laura Janáčková. „Je tedy alarmující, že celých šest procent respondentů ankety Deníku začalo sexuálně žít ještě před dovršením 15. roku věku,“ dodala. Pravdou však je, že sex mezi dvěma lidmi mladšími 15 let zákony nepostihují.