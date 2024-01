Za mříže se jim nechtělo. Dvěma mužům z Českolipska hrozí delší trest

Jeden to měl na šest, druhý na osm měsíců. Dva muži z Českolipska, kteří měli na konci loňského roku nastoupit do vězení, se svému osudu chtěli vyhnout. Nevyšlo jim to a nyní jim reálně hrozí, že za mřížemi stráví mnohem více času než původně měli.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Stehlík Lubomír