Nejen relaxací trávili svůj nedávný pobyt u Máchova jezera 42letý muž z Mostecka se svou o osmnáct let mladší partnerkou. Volný čas si krátili okrádáním rekreantů a obyvatel města. Dokští policisté dvojici usvědčili z krádeží věcí v hodnotě několika desítek tisíc korun.

Partnerský pár byl koncem června ubytovaný v jednom z kempů u Máchova jezera, kradl ale nejen tam. „Zatím víme, že v jejich rukách skončil na pláži odložený batoh s osobními věcmi a platební kartou jednoho mladého muže, a nebo oblečení, kosmetika, karimatka a dokonce i spodní prádlo patřící v kempu ubytované slečně, které za bílého dne vnikli do stanu,“ uvedla mluvčí českolipské policie Ivana Baláková.

Řádili i po městě. Ze zahrady rodinného domu v Doksech sebrali dražší horské kolo, které následně prodali do zastavárny v Mladé Boleslavi. Dokští policisté činorodou dvojici usvědčili z krádeží věcí s celkovou škodou pohybující se v řádu desítek tisíc korun. Část lupu se podařilo u pachatelů zajistit a vrátit majitelům.

Povedení rekreanti se už zodpovídají z přečinů krádeže, porušování domovní svobody a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

Není to poprvé, co se dostali do konfliktu se zákonem. „Ženu soud v Chemnitzu odsoudil v roce 2022 za opakované krádeže v Sasku a jeho české soudy za různorodou kriminální činnost potrestaly už patnáctkrát, navíc mu z posledního odsouzení ještě nevypršela podmínka,“ informovala Baláková.

Policisté radí, jak minimalizovat nebezpečí okradení: Na dovolenou si neberte cenné věci, a když není vyhnutí a vzít si je musíte, nenechávejte je bez dozoru.

Stan i chatku vždy řádně uzamkněte (zip stanu na příklad visacím zámkem) a to i v noci, když uvnitř spíte.

Při nocování mějte všechny cenné věci, doklady, klíče od auta a finanční hotovost u sebe. Ve stanu je ukládejte k hlavě a ne k nohám. Nenechávejte je v žádném případě v předsíňce stanu či chatky.

Cenné věci, finanční hotovost, osobní doklady nebo platební karty nenechávejte bez dozoru ani uložené ve vozidle. Mějte na paměti, že auto není trezor.

Nevozte s sebou větší finanční hotovost, pokud možno, plaťte platební kartou. PIN kód k bankovním kartám nikdy nemějte uložen u karty.

Pokud je v recepci kempu možnost uložení cenných věcí do trezoru, využijte této služby.

