/VIDEO/ Policisté už znají totožnost pachatele, který loni v prosinci přepadl s pistolí v ruce pobočku pošty ve Cvikově. Stejný muž loupil také na Litoměřicku.

Zadržení muže podezřelého ze spáchání ozbrojené loupeže. | Video: Policie ČR

V rukou policie skončil pachatel už 22. února. Ten den přepadl 41letý muž čerpací stanici v Úštěku, odkud po činu odjel v bílém autě směrem na Českolipsko. Na hledané vozidlo narazila hlídka na silnici mezi obcemi Blíževedly a Skalka, kde lupiče zadržela.

V tu chvíli jej policisté podezírali jen z loupeže v Úštěku, nebyl to však jediný závažný čin, kterého se daný muž v uplynulých týdnech dopustil.

Kriminalisté následně dospěli k závěru, že má na svědomí i loňské přepadení pobočky České pošty ve Cvikově. K tomu došlo 7. prosince asi hodinu a půl po poledni. V obličeji maskovaný muž tehdy podstrčil pracovnici u přepážky lísteček, na kterém bylo napsáno, že mu má v tichosti vydat peníze a nedělat problémy, protože má u sebe pistoli. Tu jí také ukázal.

„V té době na pobočce seděla ještě její vedoucí, která byla zabraná do administrativy a hned si nevšimla, co se děje. Žádní další lidé se zde nenacházeli. Pracovnice u přepážky v obavě o svůj život lupičovi vydala několik desítek tisíc korun, se kterými odešel, aniž by jí ublížil,“ uvedla policejní mluvčí Ivana Baláková.

Českolipští kriminalisté zajistili na místě řadu stop, které je následně přivedly k závěru, že loupež na poštovním úřadu ve Cvikově má na svědomí právě 41letý muž z Ústecka, kterého zadrželi na konci února.

K loupeži na poště se muž přiznal s vysvětlením, že mu jako ústeckému bezdomovci chyběly peníze. Na Českolipsko přijel loni v prosinci za svými příbuznými, ačkoliv měl v té době pobývat ve věznici, kam ho soud poslal za jeho předchozí majetkovou trestnou činnost na 14 měsíců. „Tam ho eskortovali litoměřičtí policisté poté, co si ho od nás převzali a provedli s ním nezbytné úkony trestního řízení,“ dodala Baláková.

K přepadení cvikovské pošty muž použil dětskou plastovou pistoli a po činu se jí podle svých slov zbavil. Zda o zbrani vypovídá pravdivě, se nepodařilo potvrdit.

Ať už hrozil poštovní úřednici dětskou plastovou pistolkou, anebo skutečnou zbraní, svým jednáním, tak jako tak, naplnil skutkovou podstatu zločinu loupeže, za který mu hrozí desetiletý pobyt za mřížemi. Tam už si ostatně i převzal usnesení o zahájení trestního stíhání pro prosincový skutek.