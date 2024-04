Motocyklista havaroval v neděli 31. března krátce před patnáctou hodinou u Sloupu v Čechách, odkud ho vrtulník transportoval se středně těžkými zraněními do liberecké nemocnice. Podle policistů měl řidičské oprávnění relativně čerstvě.

Motocyklista boural u Sloupu v Čechách. | Foto: Policie ČR - Liberecký kraj

Sedmačtyřicetiletý muž projížděl ve směru od Maxova na Českou Lípu, když u koupaliště ve Sloupu v Čechách nezvládl výjezd z levotočivé zatáčky a najel do obrubníku chodníku. Po nárazu upadl i s motorkou na silnici, a přitom utrpěl středně těžké zranění. Zdravotnická záchranná služba ho letecky transportovala do liberecké nemocnice, kde ho převzali do péče lékaři traumacentra.

“Okolnosti a příčinu nehody zjišťujeme. Motocyklista získal řidičské oprávnění k řízení motocyklů teprve před rokem,” uvedla mluvčí krajských policistů Ivana Baláková.

