/VIDEO/ Mladík šel po parku v České Lípě a ničil, co mu přišlo do cesty. Za rozházené koše a vysypané knížky z knihobudky ho strážníci potrestali pokutou. Vypadal překvapeně.

Řádění mladíka v městském parku. | Video: Městská policie Česká Lípa

Pokutou skončilo řádění mladíka v městském parku v České Lípě. Hlídka městské policie si při obhlídce všimla několika poničených zelených košů a knih vysypaných z knihobudky. Kamera v parku zaznamenala dva mladíky v černém oblečení, přičemž jeden z nich cestou ničil, co mohl. „Strážníci zadrželi oba dva dotyčné v centru města. Nejprve popírali, že by něco zničili, ale poté, co jim strážníci předložili záznam z kamery, se pachatel přiznal,“ informovala mluvčí Městské policie Česká Lípa Eva Vlastníková.

Když strážníci oznámili pachateli výši pokuty, byl překvapen a patrně i rychle vystřízlivěl. „Sem ti říkal, proč to děláš, vo…,“ okomentoval situaci pachatelův kamarád.

