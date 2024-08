Policie ČR pokračuje v preventivní akci Bezpečně u vody zaměřenou na bezpečnost v rekreačních oblastech, která potrvá až do konce září. Tentokrát se zaměřili na rekreaty u Máchova jezera. Policisté kontrolují nejen bezpečnost na vodních plochách, ale i v přilehlých kempech, informují návštěvníky o zásadách osobního bezpečí a upozorňují na rizika krádeží.

V průběhu měsíce června spustila Policie ČR preventivně bezpečnostní akci zaměřenou na bezpečnost v okolí vodních ploch a v rekreačních areálech s názvem Bezpečně u vody. Bezpečnostní akce potrvá až do konce září. Během akce policisté navštěvují rekreační areály a informují návštěvníky o zásadách osobního bezpečí při rekreaci u vody, připomínají dodržování pravidel silničního provozu, kontrolují zákaz požívání alkoholu a také upozorňují na rizika krádeží při pobytu u vody a v samotných kempech.

V pátek 9. srpna se policisté v Libereckém kraji zaměřili na Máchovo jezero v Doksech. „Nejen že se policisté věnovali zejména návštěvníkům kempů a pláží, ale také dohlíželi s policejním člunem na dění přímo na samotné vodní ploše. Zde se zaměřovali na nevhodné chování na šlapadlech či jiných plavidlech a také některé plavce, kteří se vydali do míst, kam je to zakázáno a kde je to pro ně nebezpečné," uvedla mluvčí policie Libereckého kraje Vladimíra Šrýtrová.

Pro efektivní kontrolu na jezeře policisté využili svůj motorový člun. Ten většinou využívají spíše v případech, kdy je nutné najít pohřešované nebo zachránit tonoucí se osoby. Mezi další případy, které policisté na vodních plochách často řeší, patří situace, kdy se rekreanti snaží vylézt na ostrůvek, který je součástí vodní plochy a současně se jedná o chráněnou krajinnou oblast, takže je na něj vstup zakázán.

„Práce těchto kolegů je však velmi různorodá, a tak není výjimkou, že řeší i případy osob, jež přecení své síly a v určitém bodu jezera zjistí, že již nemají dostatek sil ani pro pokračování v původním plaveckém záměru, ani k návratu do bodu, odkud vyplavali," doplnila Šrýtrová.

Při páteční kontrole policisté pomáhali posádce plavidla, kterému nečekaně selhal motor. Ochránci zákona zajistili, aby se posádka bezpečně dostala na břeh. Během kontrol také doporučovali rodičům, aby dbali na to, že děti budou na plavidlech nosit plovací vesty.

Návštěvníkům kempů a pláží rozdávali policisté z oddělení tisku a prevence spolu s pořádkovými policisty informační letáčky obsahující užitečné rady. Kromě toho jim věnovali drobné dárky, jako například jednorázové orientační alkotesty, nealkoholické pivo, jednorázové náplasti, reflexní pásky, a dětem reflexní předměty, omalovánky, křížovky a postřehové hry, vše s policejní tematikou a zaměřené na prevenci.

„Nechyběly ani veselé momenty, kdy se někteří malí účastníci na plavidlech chtěli vyfotografovat s policisty přímo na policejním člunu. S policisty se mohli návštěvníci této velmi navštěvované rekreační oblasti setkat již v v polovině července. V podobných akcích budou policisté v průběhu léta pokračovat, a to i v okolí jiných vodních ploch Libereckého kraje," dodala mluvčí.

