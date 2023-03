Hlavní zahraniční hvězdou 29. ročníku Benátské! s Impulsem se stal majitel legendárního chrapláku Chris Norman. Na festivalu zazní jeho největší hity.

Chris Norman. | Foto: DENÍK/Karásek Jan

Nejstarší český festival mainstreamové hudby Benátská! s Impulsem, který se uskuteční od 28. do 31. července ve sportovním areálu v libereckém Vesci, opět potěší hudební fanoušky. Nabídne jim tři dny hudby pro všechny generace. S největšími hity vystoupí hlavní zahraniční tahoun Chris Norman. „O Benátské jsem slyšel, že je na ní vždy úžasná atmosféra. Těším se, až se o tom přesvědčím na vlastní kůži, a věřím, že si to všichni dohromady užijeme,“ netajil nadšení Chris Norman.

Chrisův hlas je fanouškům znám z hitů jako Midnight Lady, Living Next Door To Alice, jehož českou verzi nazpíval Karel Zich, či duetem se Suzi Quattro Stumblin’ In, v české verzi Zkomoliny. „Jsme rádi, že se nám s Chrisem podařilo domluvit, protože Benátská! s Impulsem je největší český festival mainstreamové hudby. A kdo by u nás jeho hity neznal,“ řekl spolumajitel a ředitel festivalu Pavel Mikez. Legendární zpěvák se do Česka vrátí po několikaleté pauze.

České hvězdy nově doplnila česká pop-punková jednička Rybičky 48, kapela loni vyprodala venkovní megakoncert za rekordní tři hodiny a osmnáct minut. Fanoušci se mohou těšit na jejich „Monster show“ plnou speciálních světelných a pyrotechnických efektů. „V letošním roce oslavíme dvacet let, a proto odehrajeme pouze dvacet koncertů. Festivaly si proto pečlivě vybíráme, ale na Benátské chybět nemůžeme,“ zdůraznil frontman Kuba Ryba.

Na pódiu se objeví také David Koller či Jarek Nohavica. „Potvrzenou účast máme také od Mirai, Mňágy a Žďorp, Horkýže Slíže a spousty dalších,“ informoval spolumajitel festivalu a zároveň frontman skupiny Doctor P.P. Petr Pečený.

Slovenský večer

I pro letošní ročník si organizátoři pro návštěvníky připravili v programu perličky. Čtvrteční den festivalu věnovali slovenským sousedům. „V rámci ‚Slovenského večera‘ tak vystoupí například No Name, Richard Müller nebo Peter Nagy. V sobotu je pak jedna ze tří stage celý den vyhrazena pro největší stars mladé scény, jako je Viktor Sheen, Sharlota, Yzomandias, a další,“ přiblížil program Mikez.

Benátská! s Impulsem je dlouhodobě označována za nejčistší český festival. Další jeho velkou předností je pohodová atmosféra, zvláště vhodná pro celé rodiny i s dětmi. Kromě hudby nechybí bohatý doprovodný program a samozřejmostí je občerstvení. Připraven je dostatek parkovacích ploch a spojení s centrem Liberce zajišťuje posílená hromadná doprava.