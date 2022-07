Budete se snažit být podobná Haně Zagorové nejen vzhledem, ale i hlasem? Na tuhle otázku asi budu hledat odpověď během zkoušení. Hanka sama nám vzkázala, ať jdeme vlastní cestou, nezaobíráme se její interpretací a ať si hledáme klíč k jejím písničkám po svém, z dnešního pohledu. To mi od ní přijde skvělé… Takže se o to pokusíme, samozřejmě v návaznosti na příběh, který budeme na jevišti vyprávět. Mám pocit, že to půjde samo. Písničky nás povedou.

Jaký ten příběh je?

Je to příběh ze současnosti o třech kamarádkách, z nichž každá má odlišný charakter. Z toho vychází i různé dějové zápletky. Víc vám bohužel zatím prozradit nemůžu. I s alternacemi je nás na to šest hereček. Všechny se známe, máme se rády a je příjemné, že spolu konečně taky jednou nemusíme o role bojovat a můžeme na jevišti stát společně. Těšíme se na to. Líbí se mi, že každá z nás vlastně bude představovat určitou část charakteru Hanky. Já budu hodně romantická, další kolegyně excentrická a třetí zase hloubavá a vážnější. Tomu jsou uzpůsobené i písničky, které každá z nás zpívá. Hančinu tvorbu jsme si v tomhle duchu „rozdělily“.

Člověk nesmí načichnout zlem, říká oslavenkyně Hana Zagorová

Repertoár Hany Zagorové je hodně obsáhlý. Máte v něm nějakého favorita?

Mám. Jsou to vlastně všechny písničky, které budu zpívat v muzikálu. Musím říct, že jsem dostala snad ty nejznámější a nejkrásnější. Ale když jsme měli předzpívání, byla jsem dojatá z těch hloubavých, ponuřejších a zamyšlenějších písní. Ty mě opravdu dostaly. Nejvíc asi písnička, která se jmenuje Líto, je mi líto a pak ještě Opona, kolegyně je zpívá opravdu překrásně.

Snažíte se i o vlastní tvorbu. Máte s ní plány do budoucna?

Já hrozně nerada plánuju, ale myslím, že všem kolem mě (kromě mě) je jasné, že to směřuje k nějakému celku, tedy albu. Já si sama pro sebe říkám, že si jen tak zatím hraju, tvořím ve studiu, a že vlastně žádnou desku neplánuju. Tvoříme v takové kamarádské trojici. Vynikající texty mi píše Kuba Folvarčný a hudbu skladatel David Hlaváč. Máme v tuto chvíli hotových asi sedm písniček, občas některou z nich zazpívám i na veřejnosti. Dvě věci už vyšly jako singly s videoklipy… Moc mě to baví. I když jsem si na to nikdy netroufala, neustále se mě na to někdo ptal, takže život mě k tomu vlastně tak trochu dostrkal. A jsem tomu moc ráda.

Zpíváte také s B-Side Bandem, který bude 31. července dělat předskokana Stingovi při koncertě ve Slavkově u Brna.

Stinga miluju od dětství. Je to podle mě jeden z nejlepších muzikantů vůbec. Lidi se s ním chtějí fotit, chtějí od něj podpis a já jsem si vždycky říkala, že bych s ním chtěla hrát a zpívat. Strávit s ním nějaký čas. A teď se mi to tak trochu povede.

Marta Kubišová a její první dárek k jubileu. Revue Marta na Kampě má švih

Jak se dívka vlastně narozená ve Šternberku a vyrůstající v Mohelnici dostane na konzervatoř do Prahy?

Že existuje škola, kde se dá zpívat, tančit a hrát, jsem se dozvěděla poměrně pozdě od kamarádky, která se na konzervatoř chtěla přihlásit. Vzala jsem si od ní adresu a na tu napsala, co by bylo potřeba k přijímačkám. Oni mi poslali asi třístránkový dopis s požadavky a já jsem se potom rok intenzivně připravovala. Do té doby jsem s herectvím neměla nic společného, hodně jsem tancovala, zpívala, sportovala, ale nevěděla jsem, co obnáší herectví. A tak mi máma domluvila lekce u jedné herečky z Olomouce, která mě geniálně připravila. Jezdila jsem za ní každý týden a přijímačky jsem nečekaně udělala. Přijali mě dokonce i do Ostravy a do Brna, což by se mým rodičům zamlouvalo víc, ale děvče z Mohelnice chtělo do Prahy.

Momentálně s režisérem Karlem Janákem natáčíte pro Primu seriál nazvaný Agrometal. Jakou tam máte roli?

Hraju tam takovou bláznivku praštěnou, jmenuje se Stáňa. S přibývajícími natáčecími dny ji mám čím dál radši. Je zábavná. Včera mi maskérka říkala, když mě líčila: „Já myslím, že ta naše Stáňa, ta se toho nebojí.“ Je to děvče odvážné a dravé. Podle toho, co jsem zatím viděla při natáčení, si myslím, že to bude ohromná legrace. Doufám, že diváky potěšíme.