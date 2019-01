Česká Lípa - Zažít mimořádný hudební projekt bude mít možnost už tento pátek Česká Lípa.

Hráč na bicí nástroje Pavel Fajt. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/archiv

Známý moravský bubeník a hudební producent Pavel Fajt přiveze do jazz & blues café U bílýho černocha svůj originální česko-německý projekt Pavoon, ve kterém se spojil s německou zpěvačkou a klavíristkou Oonou Kastner.

V Lípě představí jejich loňské společné album Levantis, inspirované melodiemi starodávných rituálů a tanců z etnické oblasti zvané Levanta ve východním Středomoří, zeměpisně zahrnující region mezi tureckou Anatolií a Egyptem.

„Včetně Libanonu či Izraele. Jde o oblast s hudební kulturou bohatou na různé popěvky a skladby. My jsme je zapsali a použili. Oona k těmto melodiím udělala i texty v různých jazycích, ve španělštině, portugalštině, angličtině či němčině. A vzniklo něco, čemu říkám ethno šanson," popsal Pavel Fajt projekt, který v České Lípě představí. „Někdy je to takové měkoučké a delikátní, a jindy zase naopak je to taková tvrdší elektronika."

Podle Pavla Fajta je album Levantis, které s Oonou Kastner vytvořil, inspirované také učením mystika, duchovního učitele a skladatele Georgije Ivanoviče Gurdžijeva. „Gurdžijev Levantu procestoval a celou řadu zdejších popěvků, melodií a nálad zapsal. A my jsme z toho vycházeli," objasnil pro Deník Fajt. „Takže v Lípě v pátek představíme spojení Východu, Malé Asie, a Německa a Česka, respektive germánství a slovanství."

S německou zpěvačkou se potkal úplnou náhodou asi před deseti lety. „Jednou jsme hráli se skupinou Pluto v Bielefeldu a po koncertu za mnou přišla taková slečnožena a řekla, že zná mou sólovou hudbu i věci, které jsme dělali s Ivou Bittovou a že k jedné z mých skladeb udělala harmonii a zpěv," vypráví Fajt. „Když jsem si to poslechl, tak jsem byl unešený. Říkal jsem si: Božíčku, vždyť ona zpívá jako Björk. A od té doby spolupracujeme. Každoročně jezdíme na takové dvě šňůry koncertů, v Čechách i v Německu. Před půl rokem jsme vydali desku Levantis a s ní teď jezdíme."

V klubu U bílýho černocha se do konce září představí další tři hudební projekty, které nabídnou například hudbu Jižní Ameriky nebo spojení Afriky, Evropy a Izraele.

Koncerty v září U bílýho černocha- pátek 11. září - Pavoon Pavel fajt a Oona Karstner (etno šansony)

- sobota 19. září - Los Quemados a Adriano Trindade (latina jazz, samba s fantastickým brazilským zpěvákem)

- sobota 26. září - Walter Phischbacher NY3 (grooves jazz, skladby od Radiohead, U2, The Beatles v netradičním podání)

- úterý 29. září - Moussa Cissokho Trio (africko evropský projekt muzikantů ze Senegalu, Izraele a Švýcarska