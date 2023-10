Hlavní koncertní řada 22. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica se v sobotu 21. října uzavřela slavnostním koncertem v bazilice Všech svatých v České Lípě. Zcela vyprodaný večer nabídl vystoupení jedné z největších letošních hvězd.

Pozvání na festival přijal legendární kontratenorista Andreas Scholl, který ve spolupráci s kvartetem sólistů - Romana Kružíková, Pavla Radostová, Ondřej Holub, Jiří Miroslav Procházka - orchestrem a sborem Czech Ensemble Baroque pod vedením dirigenta Romana Válka a sbormistryně Terezy Válkové představil nově objevená díla českého barokního skladatele Františka Ignáce Tůmy, kapelníka vídeňské královské kaple. Slavnostní večer, který navštívil i biskup litoměřické diecéze Mons. Jan Baxant, završily bouřlivé ovace.



Definitivní tečku za festivalem udělá tradiční epilog ve spolupráci se ZUŠ Česká Lípa – Má to smysl!, který je na programu ve dnech 2. a 3. listopadu s workshopem a letos navíc i dalším koncertem. Uměleckou osobností nominovanou za Lípu Musicu, která je tváří Má to smysl!, je v letošním roce umělecká garantka festivalu klavíristka Jitka Čechová, která navíc v předvečer vyvrcholení společného úsilí s žáky ZUŠ představí talentovanou třináctiletou klavíristku Kláru Gibišovou, jež provede vlastní sólový recitál v prostorách ZUŠ Česká Lípa.



Závěr festivalu vybízí k prvnímu bilancování. Branami letošního úspěšného 22. ročníku festivalu prošlo 4 150 návštěvníků. „S radostí v srdci jsem pozoroval, jak se naši věrní posluchači vracejí po obtížných a nejistých covidových letech zpět do těch magických míst, kterými jsou kostely, divadelní sály a další kulturní prostory. A co je pro nás organizátory největší odměnou a radostí, je to, že mnohdy se nám podařilo doslova vyprodat tato místa. Je to pro nás potvrzením, že hudba a kultura mají stále své místo v našem životě, i přes všechny výzvy, kterým jsme čelili. Děkujeme všem, kteří nám přáli a podpořili nás v tomto úžasném hudebním dobrodružství. Doufáme, že se s vámi opět setkáme na dalším ročníku a že hudba a umění budou i nadále zářit jako světlo v krajině severních Čech,“ hodnotí letošní ročník festivalu Martin Prokeš, ředitel a zakladatel MHF Lípa Musica.



V příštím roce festival odstartuje mimořádný koncert pro Liberecký kraj, který se uskuteční už 9. března 2024 v Divadle F. X. Šaldy v Liberci. Jeho protagonistkou bude světová operní hvězda, široce respektovaná mezzosopranistka Joyce DiDonato, která unikátně do České republiky zavítá se svým projektem Songplay, za nějž mimo jiné získala prestižní cenu Grammy. Na tento výjimečný koncert, který bude součástí evropského turné pěvkyně po významných metropolích, jsou v prodeji poslední desítky vstupenek.