Po dvou letech se tradiční přehlídka Českolipský divadelní podzim vrací na svou domovskou půdu, do Jiráskova divadla v České Lípě, které prošlo nákladnou rekonstrukcí. Profesionální i amatérské soubory budou na obnovené scéně hrát od úterý 10. října do soboty 14. října.

The Legend of Lunetic. | Foto: Divadlo NoD

47. ročník přehlídky Českolipský divadelní podzim zahájí bravurní soubor Divadla Na zábradlí s představením Discoland, dokumentární inscenací o legendárním klubu devadesátek Discoland Sylvie. Úterní večer je však vyprodaný, stejně jako program na středu, kdy do Lípy zavítá soubor DS Klas s adaptací oblíbeného románu Saturnin.

Čtvrtek 12. října bude patřit kladenskému souboru V.A.D. s představením Nikoločava. Jeden z aktuálně nejzásadnějších amatérských souborů v Čechách si tentokrát vzal na paškál myticky idealizovaný a tajemný kraj Zakarpatí a romantický příběh bandity Nikoly Šuhaje.

Další sondu do 90. let nabídne páteční večer. Před dvěma lety se v pražském divadle NoD zrodil vybroušený divadelní klenot. Komediální, ale přitom neironizující pohled na příběh nejúspěšnější kapely v dějinách české hudby. Příběh, který ti dává naději, že i když se narodíš v Mostě, pořád se můžeš stát legendou. Představení pro ty, kteří milovali Lunetic, stejně jako pro ty, kteří je nenáviděli. Ve hře The Legend of Lunetic si užijete choreografie, písně, humor i dojetí. A pozor, po konci představení následuje 90’ afterparty s DJ Japkem, takže nezapomeňte přijít řádně oblečeni.

Sobotní program bude nejprve patřit dětem. Českolipský divadelní podzim jim nabídne hned dvakrát představení Uspávanka s plavčíkem a velrybou v podání DS HRAjeto. Závěrečné hodiny přehlídky pak odstartuje klenot slovenské amatérské scény Divadlo Commedia a jejich mimořádně silné a neobyčejné představení Neprebudený. O finále se tradičně postará domácí soubor DK Jirásek, který pro letošní rok připravil premiéru satirické komedie Ženitba.

Kromě divadla se návštěvníci přehlídky mohou těšit na výstavu v Jiráskově divadle a novinkou letošního ročníku jsou i workshopy pro děti. Pod dramatickým vedením Oksany Kaplanové si děti užijí Workshop Improstory! Pod výtvarným vedením Jany Glaserové proběhne tvořivý workshop Nejen divadelní masky!

PROGRAM ČESKOLIPSKÉHO DIVADELNÍHO PODZIMU



Jana Marie Knotová: Počkám

úterý 10. října od 18.00

Vernisáž výstavy fotografií českolipské fotografky.



Vyprodáno – Divadlo Na zábradlí – Discoland

Úterý 10. října od 19.00

Inscenace Discoland mapuje vzpomínky bývalých zaměstnanců, návštěvníků a dalších pamětníků dnes už legendárního klubu Discoland Sylvie. Zatímco postava majitele klubu Ivana Jonáka je notoricky známá, o těch „druhých“ netušíme skoro nic…



Vyprodáno – DS Klas – Saturnin

Středa 11. října od 19.00

Oblíbený román, britský humor a sluha, který je na vše připraven.



Divadlo V. A. D. – Nikoločava

Čtvrtek 12. října od 19.00

Mýtus Nikoly Šuhaje, exkurz do Koločavy, meditace nad během času a autorsky nejsilnější amatérský soubor v Čechách.



Divadlo NoD – The Legend of Lunetic

Pátek 13. října od 19.00

Dokumentární divadelní sonda do dětství a dospívání v 90. letech, v níž ožívá jedna z legend této doby, kapela Lunetic.



Workshop pro děti: Improstory!

Sobota 14. října od 8.45

Praktický workshop improvizace pro děti od 9 let s doktorandkou dramatické výchovy na DAMU.



DS HRAjeto – Uspávanka s plavčíkem a velrybou

Sobota 14. října od 9.00

Pohlazení pro celou rodinu, pocta básníku Janu Skácelovi a příležitost pro děti již od 2 let.



Workshop pro děti: Divadelní maska

Sobota 14. října od 10.00

Tvůrčí workshop výroby nejen divadelních masek pro děti každého věku s oblíbenou českolipskou výtvarnicí a keramičkou.



DS HRAjeto – Uspávanka s plavčíkem a velrybou

Sobota 14. října od 10.30

Pohlazení pro celou rodinu, pocta básníku Janu Skácelovi a příležitost pro děti již od 2 let.



Divadlo Commedia (SK) – Neprebudený

Sobota 14. října od 16.00

Klenot slovenské amatérské scény, mimořádně silné a neobyčejné představení.



DK Jirásek – Ženitba

Sobota 14. října od 20.00

Premiéra satirické komedie, pořádající soubor a slavnostní zakončení.



Podrobný program najdete na webu Českolipského divadelního podzimu www.cldp.cz. Na přehlídku je možné zakoupit vstupenky přes portál Kultury Česká Lípa nebo v pokladně KD Crystal.