/SOUTĚŽ/ Legendární zpěvačka Helena Vondráčková potěší po třech letech vystoupením své českolipské fanoušky. Koncert se uskuteční v pátek 27. října od 19 hodin v Kulturním domě Crystal v České Lípě a doprovázet ji na něm bude skupina Charlie Band.

Helena Vondráčková v České Lípě. | Foto: Deník / Jiří Čejka

Jako exkluzivní host Helena show 23 se představí Tomáš Slavíček – tanečník, choreograf a především několikanásobný mistr světa ve stepu. S Helenou Vondráčkovou spolupracuje od roku 2009. V repertoáru mají řadu společných stepařských čísel, která mají u diváků vždy obrovský úspěch. Těšit se můžete i na další zajímavé hosty. Každý koncert turné je navíc přenášen na LED stěnu a doplněn unikátní videoprojekcí.

Poslechnout si můžete nejenom osvědčené hity jako je Dlouhá noc, Sladké mámení, Dvě malá křídla tu nejsou, Já půjdu dál nebo Vzhůru k výškám, které se mezi fanoušky stále těší velké oblibě, písně ze 60. a 70. let v nových aranžích, ale také novinky z posledního studiového alba Tvrdohlavá.

Na hudební scéně působí Helena Vondráčková od roku 1964. Dosud vydala více něž 90 LP a CD a celosvětově prodala 20 milionů hudebních nosičů. Je nositelkou řady domácích i mezinárodních ocenění. Účinkovala v mnoha úspěšných muzikálových projektech, ztvárnila několik rolí ve filmech, pohádkách a seriálech. Stále pravidelně vystupuje nejen doma, ale také v zahraničí, zejména na Slovensku, v Polsku a v Německu.

V průběhu své kariéry nazpívala více než 1600 písní a stále natáčí nové. Své poslední novinkové album Tvrdohlavá vydala v produkci Warner Music v roce 2020.

Budou se moci fanoušci těšit na průřez vaší tvorbou od 60. let až po současnost? Zazní všechny vaše hity?

Zazní nejen ty známé, ale ráda představím i novou tvorbu. Bude to takový průřez od A do Z. Celý koncert je taková retrospektiva, takže procházím všemi léty. Doufám, že vám se svojí kapelou Charlie Band zpříjemníme sobotní večer.



V roce 1965, když jste byla ještě na začátku hudební kariéry, jste dosáhla zisku Zlatého slavíka, historicky druhého mezi zpěvačkami po Evě Pilarové. Jak na tehdejší úspěch zpětně vzpomínáte?

Ráda. Tahle anketa se sice za ta léta hodně změnila, ale v té době to bylo hodně jiné a korektní.



Za dva měsíce tu budou Vánoce a k nim již tradičně patří pohádka Šíleně smutná princezna. Vzpomenete si ještě na její natáčení a díváte se na ni, pokud běží v televizi?

Vzpomenu, to je jasné. Mám na ni nádherné vzpomínky a ještě mě doopravdy neomrzela. Báječní herci a prostředí, na které nejde zapomenout. Někdy to natáčení bylo náročné, protože jsme se přemisťovali z různých lokací, s Vaškem jsme dokonce i létali letadlem, no byly to krásné časy. Byli jsme mladí a krásní. (smích)



Občas se na internetu objevují vtipy na vaši uměleckou dlouhověkost, vadí vám nebo je berete s nadhledem?

Já jim hlavně přeji, aby se dožili toho, co já. (smích) Nevadí mi to a hlavně jsem ráda, že pokud tedy nepadám ze schodů, tak se těším silnému zdraví. Pohoda, hlasivky fungují, tělo se pohybuje, takže je to zatím všechno dobré.