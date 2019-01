Diváci v Boru, Doksech či Lípě si mohou zařídit premiéru filmu

Českolipsko - Nový film režiséra Tomáše Vorla „Cesta do lesa" vstupuje do kin v říjnu. Tři kina na Českolipsku se zapojila do soutěže o slavnostní předpremiéru.

Ve filmu Cesta do lesa uvidíte také Evu Holubovou a Bolka Polívku. | Foto: www.csfd.cz

Těšíte se na nový film Tomáše Vorla Cesta do lesa? Chcete ho vidět v Městském kině v Novém Boru, Kině Crystal v České Lípě nebo v Kině Máj v Doksech již 25. září, tedy s téměř měsíčním náskokem před ostatními diváky? Tak hlasujte na webu www.vyhrajpremieru.cz, kde tato tři českolipská kina soutěží o předpremiéru snímku. Uzávěrka hlasování je 31. srpna ve 12 hodin. Z každé emailové adresy lze hlasovat pouze jednou. Pokud se díky hlasům diváků podaří některému z kin v regionu vyhrát, přijedou na předpremiéru tvůrci a protagonisté filmu, ke kterým patří například Tomáš Hanák, Eva Holubová, Bolek Polívka, nebo Milan Šteindler. Kromě setkání s hvězdami mohou hlasující vyhrát také řadu finančních i filmových cen. Ty jsou připravené pro deset z nich. Ti, kdo hlasovali pro vítězné kino, se slavnostní premiéry mohou zúčastnit jako pozvaní hosté. Z kin na Českolipsku si v soutěži o předpremiéru zatím nejlépe vede Městské kino v Novém Boru, které je aktuálně (k 20. 7.) na šestém místě v počtu hlasů. Nový film Tomáše Vorla je pokračováním komedie Cesta z města. Oslavuje především českou krajinu, ale i postavy, které dokážou čelit přírodním živlům. Ve filmu se předsaví také Tomáš Vorel ml., Anna Linhartová, Jiří Schmitzer, Marie Štípková, Barbora Nimcová-Schlesinger, Vojta Vovesný, David Vávra a další.

Autor: Redakce