Celovečerní balet měl původně návštěvníky ohromit už v dubnu, ale situace se změnila jako mávnutím kouzelných křídel a inscenace musela být kvůli epidemie koronaviru odložena. Nakonec Sedmero krkavců přilétne na křídlech lásky a dobrodružství do Šaldova divadla v Liberci v pátek 4. září, druhá premiéra proběhne v neděli 6. září.

Za novým baletním představením stojí režisér a choreograf Richard Ševčík a hudební skladatel a textař Jan Matásek. Síly spojili už před dvěma lety, kdy spolupracovali na představení Vánoční koleda. Nyní se rozhodli oživit pomocí kouzelné hudby, originální choreografie, scény, individuality interpretů a fantazie pohádkový příběh z pera Boženy Němcové a bratří Grimmů. „Pro přiblížení tanečního příběhu mladším divákům jsem využil nekonvenční styl legendárního amerického filmového režiséra, scénáristy, básníka a spisovatele Tima Burtona,“ vysvětlil Ševčík.

Prolomit kletbu

Celý příběh stojí na mladé dívce jménem Bohdanka, která se rozhodne zachránit své bratry a zbavit je prokletí, jež na ně v návalu vzteku před lety uvrhla jejich matka. Sama bez pomoci musí ušít sedm košil z vlastnoručně natrhaných kopřiv. A jak to v pohádkách bývá, na cestě potká krále, který se do ní zamiluje. „Je to pohádka, která bere vážně svou archetypální a iniciační povahu a mnohé její scény jsou opravdu napínavé a dramatické. Přitom ale nabízí také spoustu odlehčených momentů, aniž by přitom interprety tlačila do nějakých karikaturních nebo stereotypních poloh,“ zdůraznil režisér a choreograf.

Sedmero krkavců

Zdroj: Youtube

Hlavní role Bohdanky se zhostí talentovaná tanečnice z Madridu Nuria Cazorla García, zatímco australský tanečník Rory Ferguson se divákům představí jako král. Ferguson za své výkony v minulých letech získal libereckou cenu Thálie a na nejvyšší ocenění – prestižní divadelní cenu Thálie – byl nominován v roce 2018 za ztvárnění Pavla Maliny v představení Petrolejové lampy.

Rozmanité postavy

Do tanečně, herecky i pěvecky rozmanitých postav vybral režisér členy libereckého baletního souboru, herce divadla a externí spolupracovníky. „V díle se objeví zhudebněný text skladatele a textaře Jana Matáska, který vhodně doplní a podpoří originální příběh. Nahrávku pěvecky interpretují chlapci ze sboru speciálně sestaveného jen k této příležitosti,“ řekla mluvčí divadla Michaela Pompová.

Balet Sedmero krkavců nabídne divákům vše, co by v něm mělo být. Ať už se jedná o drama, charakterově výrazné i zlé postavy či naději, lásku a silné poselství. Následující repríza se uskuteční ve čtvrtek 17. září.