Na jedné fotografii dokonce starosta objevil svého dědečka. Tak ho to zasáhlo, že se do spolku přihlásil. „Dnes hraje hlavní roli a po premiéře prohlásil, že to pro něj byl skoro větší zážitek než návštěva fotbalového utkání v Turíně na stadionu Juventusu,“ doplnil se smíchem Vaněk.

Autorské divadlo

Divadelník tak navázal téměř po šedesáti letech na zaniklou tradici, kterou musel vybudovat prakticky úplně znovu. Velkou oporou se mu stala jeho manželka Zuzana, která se stará o vše kolem spolku, aby měl manžel čas na tvorbu. Rád by, aby členové převzali nadšení pro práci a preciznost, jako tomu bylo v minulosti. Jak sám ale přiznal, chápe, že se změnila doba. „Tehdy skoro nikdo neměl doma televizi, lidé se scházeli i třikrát týdně na zkouškách a žili tak nějak více pospolu. Hrávali klasické hry jako například Lucernu od Jiráska,“ podotkl Vaněk s tím, že oni sami se rozhodli jít cestou autorského divadla.

Rynoltické ochotnické divadlo aktuálně čítá třináct členů. Na začátku někteří sousedé do toho šli s tím, že zakladateli fandí, ale hrát nebudou. A dnes se ti samí lidé dohadují o role. „Když se večer vracíme z nějakého hraní a vidíme, jak jde jedna sousedka za druhou na kávičku a v podpaždí nese scénář, aby mohly samostatně zkoušet, to je prostě radost,“ svěřil se Vaněk.

Ochotnický spolek má za sebou premiéru hry Příběh jedné stěny, která v domácím prostředí sklidila velký úspěch. Povzbuzeni tímto ohlasem by ji rádi zahráli i na pódiích v jiných městech. Nevadí jim, i kdyby zahráli pro hrstku diváků. „Také bychom se chtěli zúčastnit nějaké divadelní přehlídky a šli na pranýř před nemilosrdnou porotu, aby nám opravdoví divadelníci řekli, co děláme špatně,“ přiblížil plány zakladatel ochotnického spolku.

Vlastní pohádky

Pro Michala Vaňka to ale není první obdobná zkušenost. Téměř čtvrt století ho živí Divadlo Matýsek. Přestože začátky rozhodně nebyly procházka růžovou zahradou, začal principál psát a hrát i vlastní pohádky a ne jen vypůjčené a už má za sebou odehraných přibližně 4 500 představení napříč republikou.

„Naší snahou je přinášet dětem radost a divadelní poetiku. Trochu jim ukázat, jak to v tom světě chodí, trochu je rozveselit. Nejsme divadlo s jedním paravánkem, každé představení má svojí vlastní scénografii, hodně používáme autorskou hudbu a písničky,“ zdůraznil Vaněk. Tím pádem jsou schopní vypracovat jedno představení ročně. Víc není v jejich silách, i když poptávka by byla. „Já bych nedokázal něco ošidit, protože pak člověk šidí především sám sebe a špatně se usíná,“ dodal.

Spolu s manželkou stojí také za festivalem Rynoltické slůně, který se zaměřuje na kvalitní divadla pro děti. Součástí je i malý jarmark rukodělných stánků a šikovných lidí. „Letos jsme oslavili jubilejní pátý ročník a už pomalu chystáme šestý. K tomu se nám blíží 25. výročí Divadla Matýsek. Divadlo je pro mě prostě srdcová záležitost,“ uzavřel vyprávění Michal Vaněk.