„Bude to taková naše generálka před odletem a vyvrcholení naší několikaměsíční přípravy,“ pozval na dnešní koncert sbormistr Petr Novák. Jak zmínil, kromě písní finišují i s dodělávkami lidových krojů nebo s potiskem svých triček. „Z Česka jedeme jen my, půjde o repliky moravských krojů,“ uvedl.

Na cestu do USA se s ním 8. července vypraví 30 dívek ve věku od 12 do 18 let. „Z Lípy se přesuneme nejdříve do Mnichova odkud už máme zajištěn přímý let do Ameriky,“ popsal Novák. V rámci uznávaného festivalu, který proběhne od 9. do 14. července, budou českolipské sboristky vystupovat celkem pětkrát.

„Stavíme na české hudbě,“ upozornil sbormistr. Repertoár pro Idaho zahrnuje zejména klasickou, lidovou a duchovní hudbu českých autorů. Konkrétně skladby Zdeňka Lukáše, Milana Uherka, Adama Michny a Antonína Dvořáka či dalších významných skladatelů. „Rádi bychom představili naši tvorbu v co nejlepším světle a budeme rádi, pokud se například některé skladby usídlí v repertoáru jiných sborů,“ řekl Novák, který pozvání považuje za nebývalou čest a odměnu za práci s dětmi.

Jak vysvětlil, americká asociace si na základě doporučení vybírá pěvecké sbory z celého světa. „Není to tedy ten klasický model, kdy se sbor sám o účast přihlásí,“ upřesnil Novák.

Na americké půdě se předvede kromě českolipského sboru ještě dalších 12 vybraných sborů z celého světa, například z Ghany, Indonésie, Filipín, Číny, Paraguaye a USA. Z Evropy pořadatelé čekají pouhé čtyři sbory. Podle Petra Nováka využijí účast na festivalu i k poznávacímu programu, kdy plánují výlet do národního parku Yellowstone. Na zpáteční cestě pak sbor navštíví Salt Lake City a rovněž Velké solné jezero.

„Kufr, pas a noty mám připravené. Kromě zpívání se těším na nakupování, památky i nové známé z cizích sborů,“ svěřila se Michaela Polednová, která v českolipském sboru zpívá už 12 let a před dvěma roky se s ním zúčastnila vystoupení v New Yorku.

Cesta do zámoří není pro tak velkou skupinu levná záležitost, její rozpočet přesahuje milion korun. Podstatnou část nákladů, zhruba 600 tisíc, pokryje sbor z vlastních zdrojů včetně rodičů dětí. Turné podpořili i někteří sponzoři a obce, například město Česká Lípa, které sboru schválilo částku 400 tisíc korun.

Účast na festivalu má navíc reciproční charakter. „Může se tak stát, že do České Lípy přijedou zpěváci třeba z exotické Ghany nebo Číny,“ doplnil radní České Lípy Michal Prokop.