Do druhé poloviny se dostalo jubilejní turné, na kterém kapela Divokej Bill slaví 25 let na scéně. V sobotu 15. července zahraje oblíbená partička v České Lípě.

Divokej Bill. | Foto: se svolením Ondřeje Pýchy

Letošní rok a hlavně léto se nese v duchu Divokýho Billa! Proč? Letos je to přesně 25 let, kdy vznikla v Úvalech u Prahy tato folk-rocková kapela, která skládá jeden hit za druhým a v rádiích je posloucháme téměř od dětství, už čtvrtstoletí.



Šňůru 25 koncertů po celé republice odstartovali Billové na začátku června. Na každém koncertě se mohou fanoušci těšit na opravdu pestrý a pečlivě připravený playlist. „Dávali jsme si s kluky záležet, jaké singly vybereme, zapojili jsme také fanoušky, zajímalo nás, co by chtěli, aby na tour zaznělo. Občas nás překvapilo, jaké písničky si pamatují,“ usmívá se houslista a zpěvák Adam Karlík.

V playlistu tak zazní jak známé hity, tak i starší písničky, které jsou oblíbené u skalních fanoušků. Návštěvníci se mohou také těšit i na nové písně z alba Bazilišek, již osmé desky kapely, kterou vydala v květnu letošního roku. „Chceme se každému našemu fanouškovi věnovat naplno a chceme, aby si odnesl nezapomenutelný zážitek, proto s nimi také budeme na každém koncertě křtít naši novou desku”, doplňuje Štěpán Karbulka (zpěv, rap).

V České Lípě vystoupí kapela v sobotu 15. července, a to u zimního stadionu. Vstupenky jsou v prodeji na webu kapely www.divokejbill.cz/vstupenky.